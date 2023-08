O Reino do Pineal não pode ser o farwest

Desde 2020 que está instalada numa propriedade rural de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, uma seita que se autodenomina “Reino do Pineal” e que já pediu às autoridades municipais que reconheçam a sua independência. Serão cerca de 100 pessoas que se desfazem do seu nome e dos seus documentos civis e dizem constituir “uma eco-comunidade com uma escola de mistérios espirituais”.

Nesta terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ) fez buscas naquela propriedade, não por poder haver ali laivos de excentricidade ou ilusão – isso é tudo legítimo, pese embora possa suscitar sorrisos desconfiados. A PJ e o Ministério Público actuaram porque está em causa, segundo nota oficial, “o esclarecimento do circunstancialismo que determinou a morte de uma criança com cerca de um ano de idade, ocorrida em 2022, bem como factualidade associada”. Nasceu uma criança no seio daquela comunidade que nunca terá sido registada, morreu com 14 meses sem se conhecer as causas ou algum registo de doença e o corpo foi incinerado à margem da lei.

Mas não foi só esta criança que esteve em perigo no Reino do Pineal. Há mais crianças que vivem na comunidade, algumas já nascidas em Oliveira do Hospital sem estarem registadas, outras sem ter acesso à educação ou ter os cuidados de saúde adequados.

Inerente à personalidade jurídica, as crianças têm direito à sua identidade e impõe-se ao Estado um especial dever de tutela, designadamente a obrigação de as defender quando os seus direitos básicos não estão a ser cumpridos.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens já esteve na propriedade e nada concluiu sobre o assunto. A Procuradoria-Geral da República remete-se ao silêncio e não explica se está ou não a acompanhar as denúncias que já existem. Se há caso em que se pode evocar o alarme social é este. Há crianças nascidas em território português em pleno século XXI que não têm existência jurídica e que nunca foram observadas por um profissional de saúde?

As entidades judiciais querem ser muitas vezes discretas, mas atente-se ao exemplo também dado nesta terça-feira pelo juiz presidente do Tribunal de Setúbal. Após a leitura da sentença de um caso de homicídio de uma criança de três anos, o juiz saiu do edifício do tribunal e prestou declarações aos jornalistas para sublinhar como a Justiça se empenhou no caso e em menos de um ano conseguiu produzir a sentença.

Portugal e as entidades judiciais não podem admitir que se instale a percepção de que há um qualquer farwest neste território. O que está em causa é muito sério e a obrigação de proteger as crianças é um dever de todos. Se as crianças que vivem no Pineal não estão a ser respeitadas, o silêncio está a proteger os infractores. Se a comunidade está a colaborar com as entidades oficiais, o silêncio só serve para aumentar a inquietude então desnecessária. De um modo ou outro, o silêncio (que já dura há muito tempo) não faz sentido.