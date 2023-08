Suécia reforça segurança após queima de exemplares do Corão

As ameaças à Suécia aumentaram após as recentes queimas do Corão, afirmou esta terça-feira o Governo do país escandinavo, acrescentando que vai reforçar os controlos fronteiriços e internos e dar à polícia maior autoridade para deter e revistar pessoas.

Nas últimas semanas, a Suécia e a Dinamarca assistiram a uma série de protestos em que foram queimados ou danificados exemplares do Corão, o que provocou a indignação dos países muçulmanos e a exigência de que os governos nórdicos ponham termo a estas acções.

Nesta segunda-feira, foram queimados mais exemplares do Corão e ambos os países disseram que estavam a estudar formas de limitar legalmente estes actos, numa tentativa de diminuir as tensões.

O primeiro-ministro Ulf Kristersson afirmou que a situação de segurança na Suécia era complexa, sobretudo devido ao atraso na sua adesão à NATO. O Governo vai reforçar temporariamente a segurança interna e os controlos nas fronteiras, dando à polícia uma maior autoridade para mandar parar e revistar pessoas, afirmou.

O chefe de Governo sueco exortou ainda as pessoas a utilizarem a liberdade de expressão de forma responsável e respeitosa.

“Num país livre como a Suécia, temos uma grande liberdade. Mas com esse grande grau de liberdade vem um grande grau de responsabilidade”, disse Kristersson numa conferência de imprensa.

“Nem tudo o que é legal é apropriado. Pode ser horrível, mas ainda assim legal. Tentamos promover um tom de respeito entre países e povos”, acrescentou.

Na segunda-feira, a Organização de Cooperação Islâmica (OCI), com 57 países, reuniu-se em sessão extraordinária para discutir os recentes acontecimentos e condenou veementemente a queima do Corão.

A organização apelou aos Estados-membros para que tomem medidas adequadas, políticas ou económicas, nos países onde o Corão está a ser profanado.

Kristersson afirmou que não estão previstas alterações profundas à legislação sueca em matéria de liberdade de expressão, mas que o Governo está a estudar a possibilidade de a polícia impedir a queima do Corão em público, caso constitua uma ameaça à segurança da Suécia.

“Temos sistemas políticos completamente diferentes (de alguns dos críticos da Suécia), pontos de vista completamente diferentes sobre os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão”, disse Kristersson. “Não é verdade que a Suécia se esteja a adaptar às exigências que outros países lhe fazem. Não estamos a fazê-lo”.