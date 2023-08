Julho foi o mês com mais homicídios de árabes israelitas dos últimos anos

O mês de Julho foi o mês em que se registaram mais assassínios de cidadãos palestinianos com cidadania israelita, ou árabes israelitas, com 28 assassínios no país, diz o diário hebraico Haaretz: é o mês com mais mortes dos últimos anos e é, provavelmente, o mês com mais homicídios na comunidade de sempre, segundo o diário israelita.

Há muito que a comunidade se queixa da falta de policiamento e de estruturas que dificultem a acção de gangues de crime organizado em zonas com maioria de população árabe, uma parte de um desinvestimento geral que, queixam-se, as autoridades do Estado hebraico votam a estas zonas: escolas com piores condições, falta de espaços verdes ou de desporto, etc. Os árabes israelitas também não têm muita participação polícia, e apenas em 2021 é que um partido da comunidade participou num Governo do país (a não participação tem a ver com a crítica dos palestinianos de cidadania israelita às políticas de ocupação de Israel, e da desconfiança do resto da população em relação a eles).

A desproporção de assassínios é grande: em Julho foram assassinados 28 cidadãos israelitas de origem palestiniana num total de 33 mortes por este motivo em todo o país (a população de origem palestiniana representa cerca de um quinto da população do Estado de Israel). Em Junho, tinham sido assassinados 25 árabes israelitas, e em Maio 24. Desde o início do ano, contabiliza o diário israelita, morreram um total de 138 árabes israelitas por homicídio, mais do dobro das 64 vítimas do mesmo crime no mesmo período do ano anterior.

O Haaretz diz que a explicação da polícia para este número é da transferência de polícias de zonas onde tem havido violência para os enormes protestos contra a reforma judicial (os seus críticos chamam-lhe golpe judicial, já que pretende tornar insignificante o controlo judicial a acções do poder político num país que não tem outros “contra-pesos”).

No entanto, o jornal contrapõe que a maioria dos homicídios ocorreram na zona Norte, e que a maioria dos agentes destacados para as manifestações, sobretudo em Telavive, não veio de unidades do Norte.

No entanto, a polícia da zona diz que o aumento dos crimes na sua zona vem de uma luta entre duas organizações criminosas da zona costeira vizinha, o gangue Bakri e o gangue Hariri, um controlando a cidade de Umm el-Fahm e outro a zona da cidade de Nazaré.

Segundo o Haaretz, além de o número de homicídios ser grande, o resultado das investigações a esses homicídios é abaixo da média. “Até agora, apenas 11% dos casos de homicídio na comunidade árabe foram resolvidos, comparando com 60% dos que ocorrem na comunidade judaica”, diz o diário.

Há cerca de duas semanas, uma organização de presidentes de câmara árabes de Israel organizou um protesto em frente à residência oficial do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, apelando à acção do Governo. “Com excepção de uma ou outra comissão ou subcomissão, não há nenhum plano operacional para cooperar [com as comunidades] e realmente atacar o crime [organizado]”, citou então o Haaretz.

Aliás, o crime organizado não é o único problema: os grupos têm influência nas reuniões das autoridades municipais, ameaçam concorrência para obras públicas e conseguem verbas para serviços essenciais.

Num artigo de opinião no Haaretz, anterior à divulgação dos números de homicídios de Julho, Rula Daoud, co-directora nacional do movimento Standing Together, lamenta que o Governo não dê importância à criminalidade organizada na comunidade e se interesse por ela quando há activismo “para exigir direitos iguais aos dos judeus” no Estado de Israel.

“Mas todos sabemos que quando ligamos para a polícia para reportar um crime, vai levar muito tempo até chegar um carro da polícia. Sabemos que os homicídios não são realmente investigados ou esses casos resolvidos. Sabemos que quando se trata de crimes contra nós, raramente há acusações.”

Ou seja, acusa Daoud, quando se trata de cidadãos de origem palestiniana, “a polícia só conhece dois modos de operar: policiamento cada vez mais violento, ou fechar os olhos”.