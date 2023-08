Petição quer tirar nome de Cardeal Cerejeira, “figura do Estado Novo”, a rua de Lisboa

Munícipe de Lisboa tenta, há mais de dois anos, findar homenagem a figura do Estado Novo. “É uma vergonha receber o Papa e ter por trás uma alameda com este nome.” PCP e Bloco apoiam alteração.

Em criança, durante o Estado Novo, Paulo Deus ficava perturbado com todas as coisas que ia observando sobre a sociedade que o rodeava, em particular de cada vez que ouvia referências a presos políticos. Foi, por isso, com enorme alegria que viveu o 25 de Abril de 1974 e a liberdade por ele trazida. Razão para, já homem maduro, e mais de quatro décadas após a “Revolução dos Cravos”, ter ficado “chocado” ao saber da existência de uma Alameda Cardeal Cerejeira numa das mais nobres zonas da capital portuguesa. Um nome que, afinal, até surgiu em democracia, já em 1982, quando Nuno Krus Abecasis (CDS) era presidente da Câmara de Lisboa.