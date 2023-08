Sangue de João Paulo II, anel de Joana D’Arc: faz sentido a veneração de relíquias?

Entre as centenas de iniciativas inseridas no Festival da Juventude, que decorre durante a semana da JMJ, está a veneração de relíquias em algumas igrejas de Lisboa.

Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, a proposta é para que se ore "junto da relíquia do sangue de S. João Paulo II"; na de Nossa Senhora das Mercês há teatro, música e oração em torno do anel de Santa Joana D'Arc; na de São José da Anunciada, o convite é para "experimentar a misericórdia de Deus" através da intercessão de Santa Maria Madalena e S. Tomás de Aquino, cujas relíquias estão em exposição. Espalhadas pela cidade, noutras igrejas e num mosteiro, estão as relíquias de outros santos. Fará sentido a sua veneração, sobretudo por jovens? O PÚBLICO ouviu as respostas de investigadores e sacerdotes.