Palavras que vai ouvir durante os dias da Jornada Mundial da Juventude

Há um léxico religioso a que não estamos todos habituados, mas com o qual podemos cruzarmo-nos durante o encontro mundial dos jovens com o Papa, em Lisboa.

Acólitos

Assistentes que ajudam os sacerdotes durante a missa, nas procissões ou em qualquer acção litúrgica. Normalmente, são jovens rapazes e raparigas que estão ao serviço do altar.

Báculo

Objecto que representa o cajado do pastor, numa metáfora que remete para a ideia de que Jesus era o Bom Pastor e que conduz as ovelhas, o seu povo. Trata-se de um objecto só usado pelos bispos e pelo Papa.

Diocese

Equiparado aos distritos, as dioceses são constituídas por um conjunto de paróquias na mesma região.

Emérito

Um bispo ou um Papa emérito, como foi Bento XVI, é alguém que, chegado aos 75 anos de idade, segundo o Código de Direito Canónico, abandona o cargo eclesiástico.

Eucaristia

O mesmo que missa ou celebração eucarística. Trata-se da cerimónia em que é celebrado o memorial da última ceia que Jesus fez com os apóstolos, e em que partiu o pão e bebeu o vinho, momentos que são repetidos em cada eucaristia.

Homilia

Momento durante a missa em que o celebrante reflecte sobre as leituras lidas nesse dia, normalmente, com a preocupação de dar um toque de actualidade.

Liturgia eucarística

Trata-se da segunda parte da missa, a partir do momento de ofertório e até à comunhão.

Liturgia da palavra

É a primeira parte da missa, quando se fazem as leituras, se proclama a palavra de Deus, de textos que são retirados do Antigo e do Novo Testamento.

Ministros da comunhão

Pessoas que dão a comunhão; esta pode ser sob duas espécies (primeiro a hóstia, depois o vinho). Os ministros recebem formação para poder fazer esse serviço.

Mitra

Touca alta que o Papa e os bispos usam em algumas celebrações.

Núncio apostólico

Embaixador da Santa Sé. Cabe ao núncio acompanhar a Igreja local, mantendo o Vaticano informado do que se passa e prepara o processo para a eleição de novos bispos.

Pálio

Dossel portátil, feito de um pano de seda, com abas pendentes e franjadas, e sustentado por varas que são carregadas, normalmente, por homens. O pálio é usado em cerimónias e procissões.

Paramentos

As vestes que o Papa, os bispos e os sacerdotes usam durante as cerimónias.

Solidéu

Semelhante à kipah judaica, só os bispos e o Papa usam. O do Papa é branco, o dos cardeais púrpura e dos bispos vermelho.