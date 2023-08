Festival da Juventude: sugestões para uma agenda cultural diferente

Música, cinema, dança, exposições, conferências e visitas são algumas das propostas no programa paralelo da Jornada Mundial da Juventude. Eis uma selecção do que pode fazer nos próximos dias.

CINEMA

Ciclo de Documentários

Promovido pela Fundação AIS, um ciclo de sete filmes com o carimbo da CRTN - Catholic Radio and Television Network e da ACN - Ajuda à Igreja que Sofre. Sou um Deslocado Interno - Moçambique, Mulheres Extraordinárias - Religiosas, Com Tudo o Que Tenho - Seminaristas, De Cada Clã - Etiópia, Não É o Fim - Síria, Cristo Mutilado - Camboja e Antes Que Partam - Honduras são os documentários apresentados nas sessões que contam com testemunhos de convidados.

LISBOA Cinema São Jorge. Dias 1 de Agosto, às 14h30, 16h30 e 17h; 2 de Agosto, às 14h30; 4 de Agosto, às 14h30 e 16h30.

EXPOSIÇÕES

Madre Teresa: Vida, Espiritualidade e Mensagem

Uma visita à capela onde podem ser vistas as relíquias, a reconstrução do quarto da Madre Teresa de Calcutá e um vídeo sobre a vida e obra da religiosa católica que fundou a congregação Missionárias da Caridade.

LISBOA Igreja de Nossa Senhora da Graça. De 1 a 5 de Agosto, das 9h às 14h.

Vita Prima. Santo António em Portugal

As vivências de infância e juventude de Santo António, padroeiro da cidade lisboeta, e o seu percurso em Portugal dão o tom à exposição organizada pelo Museu de Lisboa.

LISBOA Museu de Lisboa - Palácio Pimenta. De 1 a 6 de Agosto, das 10h às 18h.

MÚSICA

Polska-Lizbona

Estación Cero (Colômbia), Fabrício Freitas (Brasil) e InsideOut (Emirados Árabes) são alguns dos convidados que se juntam aos talentos polacos nesta festa que convida os peregrinos a conhecer as tradições da Polónia, através da música e da oração.

LISBOA Estádio 1.º de Maio. De 1 a 4 de Agosto.

Batucadeiras Finka-Pé

Formado por mulheres cabo-verdianas que habitam o Bairro Alto da Cova da Moura (Amadora), o grupo põe o batuque ao serviço da divulgação da cultura e tradições do arquipélago africano. No primeiro dia, o aquecimento é feito com a Jovem Orquestra Portuguesa; no segundo, sobe ao palco a Orquestra Juvenil Geração.

LISBOA Centro Cultural de Belém. Dias 2 e 3 de Agosto, a partir das 19h30.

Mozart On - Ópera na Prisão

Um espectáculo protagonizado por jovens cantores de ópera, reclusos no Estabelecimento Prisional de Leiria. Nas pautas estão árias e coros de Don Giovanni e Così Fan Tutte, mas também notas de rap.

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian. Dia 2 de Agosto, às 15h30.

Festival Halleluya

Gen Verde, Paola Pablo, Filocalia, Marcos Agüero, Gen Bryant Band, Betinho e Projecto Kharis, GAB e La Voz del Desierto são alguns dos nomes que dão corpo ao cartaz de animação na Alameda.

LISBOA Alameda D. Afonso Henriques. De 1 a 4 de Agosto, a partir das 14h.

CONFERÊNCIAS

Jovens em 5D, Uma Geração para o Futuro

Com base no programa PTC – Protege o Teu Coração, a iniciativa promove o optimismo, a auto-estima, o diálogo familiar, a auto-regulação, o compromisso, a inteligência emocional e a projecção de futuro.

LISBOA Igreja do Santíssimo Sacramento. De 1 a 4 de Agosto, das 14h às 17h.

Jornada Literária Inesperada: Dante e Tolkien

A obra dos escritores Dante Alighieri e J.R.R. Tolkien está em foco no encontro que se propõe a explorar a relação entre teologia e literatura. A primeira sessão conta com especialistas da área e é centrada nos escritos; a segunda, mais lúdica, destaca o imaginário dos autores.

LISBOA Museu dos Coches. Dias 1 e 3 de Agosto, às 14h.

LivingPeace - Caminho de Educação para a Paz

Educar para a paz é a missão do projecto apontado a crianças e jovens, mas também a educadores e professores, que aqui é dado a conhecer.

LISBOA Fórum Lisboa. Dia 2 de Agosto, às 14h.

VIDEOMAPPING

Cristonautas

As histórias da Salvação e da Jornada Mundial da Juventude são contadas num espectáculo de luz, som e cor da autoria da Fundación Ramón Pané.

LISBOA Praça da Figueira. Dias 1 e 2 de Agosto, a partir das 21h20.

VISITAS

Dentro do Quartel do Carmo

Numa iniciativa da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, uma série de visitas guiadas ao lugar que ficou na história da Revolução dos Cravos.

LISBOA Quartel do Carmo. Dia 1 de Agosto, das 10h às 17h; 2 de Agosto, das 14h às 17h; 3 e 4 de Agosto, das 15h às 16h30.

ACTIVIDADES

Desafio Ecologia Integral

Desenhada pela Caritas, uma caça ao tesouro que pretende mostrar como funciona a ajuda prestada pela organização e como todos podemos ser um “poderoso agente de mudança”.

LISBOA MAAT - Arte, Arquitectura e Tecnologia. Dia 2 de Agosto, às 15h.

DANÇA

Dabke - Danças Orientais Libanesas

Das Jovens Maronitas de França, um convívio pautado pelas danças tradicionais do Líbano.

LISBOA Igreja de Santa Catarina do Monte Sinai. Dia 4 de Agosto, às 14h.

Flash-Mob Medley

Um convite do Movimento Salesiano Juvenil para “sair do comodismo em que nos instalamos e dar um sentido à vida” por meio de música e dança.

LISBOA Terreiro do Paço. Dia 4 de Agosto, às 14h.