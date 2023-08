Festival de música Luna Fest, em Coimbra, oferece entrada para a última noite

O festival Luna Fest, que decorrerá entre 16 e 20 de Agosto, em Coimbra, vai oferecer a entrada para a última noite do evento, depois de os norte-americanos Devo terem cancelado o concerto para aquele dia, anunciou nesta terça-feira a organização, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Face ao cancelamento do concerto dos Devo e à "impossibilidade" de conseguir um cabeça-de-cartaz para a noite de 20 de Agosto, a organização decidiu tornar a entrada para o último dia do Luna Fest gratuita. No último dia daquele festival dedicado ao rock, actuarão nomes como Gang of Four, The Only Ones e Yummy Fur.

Devido às limitações de público no recinto, que estará situado na Praça da Canção, a entrada "será feita mediante levantamento do ingresso nas bilheteiras do espaço", esclareceu a organização, acrescentando que quem tenha comprado bilhete para 20 de Agosto poderá trocá-lo por outro dia (através do e-mail geral@lunafestcoimbra.com) ou pedir reembolso, a partir de 10 de Setembro.

O passe geral para o festival, que custaria 150 euros, vai manter-se com desconto de pré-venda de 127 euros até ao arranque do festival, disse à Lusa um dos organizadores do festival, Tito Santana.

"Estavam a pedir-nos fortunas para um cabeça-de-cartaz e, a título de compensação, decidimos manter o passe geral a 127 euros e dar o dia 20", explicou.

Na BOL, plataforma dedicada à venda de bilhetes para espectáculos, ainda era possível, à hora de publicação deste artigo, comprar o bilhete para 20 de Agosto por 51 euros. "Ainda temos de comunicar à BOL, mas a questão será resolvida entretanto", referiu Tito Santana.

Para o responsável, o cancelamento dos Devo "foi um soco no estômago" e a situação levou a um abrandamento da venda de bilhetes para o Luna Fest. Apesar disso, a organização tem o objectivo de garantir cerca de sete mil pessoas por dia no festival, salientou.

No Luna Fest actuarão, entre outros, The Undertones, John Cale, The Black Lips, Buzzcocks, La Femme, The Damned, A Certain Ratio, The Parkinsons e Martin Dupont.

A organização anunciou que os Devo haviam cancelado a sua actuação no Luna Fest no início de Julho. "A 6 de Fevereiro de 2023, os Devo lançaram o dia 20 de Agosto como a sua data de estreia em Portugal. Foi a data indicada pela banda à organização e a terceira actuação marcada da Farewell Tour. Uns meses depois, e após marcar datas no Reino Unido, a banda apontou dificuldades em actuar em Coimbra no dia inicialmente marcado", referiu então o festival português num comunicado de imprensa.

"A única possibilidade de os Devo actuarem em Coimbra seria fretar um avião de Londres, o que seria impraticável. Os custos desta operação seriam mais do dobro daqueles que foram inicialmente orçamentados pela organização para os artistas em questão", explicou o Luna Fest, acrescentando: "A organização, que, até à data, só está a trabalhar com as suas próprias verbas, viu-se impossibilitada de conseguir executar esta operação."