PSP detém 83 pessoas em 24 horas. Crimes rodoviários e tráfico de droga lideram lista

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve nas últimas 24 horas 83 pessoas, a maioria por crimes rodoviários e tráfico de droga, dando ainda cumprimento a quatro mandados de detenção judiciais, informou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP explica que as detenções ocorreram "nas últimas 24 horas no âmbito das operações policiais que estão a ser levadas a cabo a nível nacional em contexto pré-Jornada da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)".

Das 83 detenções, 36 foram por crimes rodoviários (25 por condução sob a influência do álcool e 11 por condução sem carta de condução), 24 por tráfico de drogas, duas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e quatro por tráfico ou detenção ilegal de arma proibida.

Foram igualmente apreendidas 17 armas – das quais uma de fogo e 14 armas brancas – e mais de 18.370 doses de droga, maioritariamente canábis e heroína.

No âmbito da operação, a PSP deu ainda cumprimento a quatro mandados de detenção.

Quanto à segurança rodoviária, nas últimas 24 horas foram registados 103 acidentes, dos quais resultaram 42 feridos (38 feridos ligeiros e quatro feridos graves) e duas vítimas mortais.

Durante a JMJ, que decorre entre terça-feira e domingo, são esperados milhares de peregrinos, levando a constrangimentos e limitações na circulação. Por isso, a polícia alerta para a importância de planear atempadamente as deslocações, sugerindo que se evite a utilização de carro próprio.

Na nota divulgada esta segunda-feira, a PSP informa sobre as ocorrências que merecem ser reportadas pelo número europeu de emergência (112), dando como exemplo as situações com pessoas em risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica ou de crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer.

Devem ainda ser reportados ao 112 quaisquer incidentes graves (inundações, aluimentos, incêndios, acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem riscos para a circulação), assim como a descoberta de crianças e adultos perdidos, aderentes aos programas da PSP – Estou Aqui crianças e Estou Aqui adultos.

Em qualquer outra situação, a PSP apela a que se contacte directamente o posto policial.

Milhares de peregrinos estão há dias no país, em actividades que antecedem a JMJ, o maior evento da Igreja Católica.