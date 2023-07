Peregrinos espanhóis devem ultrapassar os 100 mil na Jornada Mundial da Juventude

O director da Conferência Espicopal Espanhola, Raúl Tinajero, avança que há 78 mil peregrinos espanhóis inscritos no maior encontro de jovens com o Papa Francisco.

O número de peregrinos espanhóis na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) poderá chegar aos cem mil, estimou o director da Subcomissão de Pastoral da Juventude e da Infância da Conferência Episcopal Espanhola, em antecipação ao evento que arranca nesta terça-feira, em Lisboa.

"Neste momento, há 78 mil peregrinos inscritos e podem chegar aos 80 mil", afirmou o responsável pela pastoral da juventude do país vizinho, Raúl Tinajero, explicando que, "pela experiência de jornadas anteriores, muitos jovens e famílias poderão vir para Portugal no próximo fim-de-semana". Espera-se, como tal, que se superem "os 100 mil participantes", avançou em conferência de imprensa, esta terça-feira, em Lisboa.

"Estamos a jogar em casa", disse o padre, aludindo à proximidade entre os dois países como um dos factores que contribuiu para que Espanha seja o país "com a maior delegação de peregrinos inscritos".

Os dados da JMJ serão actualizados na terça-feira, mas os últimos números divulgados pela organização apontavam para 313 mil peregrinos com a inscrição já paga, de 151 países.

Espanha liderava o ranking de participantes, com 58.531 peregrinos inscritos (número que Raúl Tinajero actualizou hoje para 78 mil), seguida da Itália, com 53.803, França (41.055), Portugal (32.771) e Estados Unidos da América (14.435).

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de terça-feira a domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco, a partir de quarta-feira.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.