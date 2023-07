Eurovisão Porto 1992

Sobre o artigo Recusa da Suécia põe Portugal na rota do Eurofestival-92, de Victor Bandarra e Marina Ramos, publicado no primeiro caderno do PÚBLICO a 1 de Abril de 1992.

Na última quinta-feira, foi publicado na revista Science um macroestudo sobre o consumo de informação política no Facebook durante as eleições dos Estados Unidos de 2020. A principal conclusão é preocupante: 97% do consumo de informação falsa – que representa cerca de 3% das “notícias” que circulam na rede – é feito pelo eleitorado conservador. Este dado mostra como há um público que está mais susceptível de formar a sua opinião com base em informação que, na sua origem, não se revela como verdadeira.

Mentir em jornais, rádio e televisão já foi uma questão obrigatória quando o calendário marcava o primeiro dia de Abril. Agora, a caixa de Pandora é tão grande e a falta de literacia mediática tornou-se visivelmente tão assustadora que já ninguém ousa pregar partidas. Parece que agora as notícias falsas circulam na Internet 364 dias por ano sem que muitos leitores pareçam interessados em questionar o que passivamente estão a ler. Curiosamente, é a 1 de Abril que as pessoas costumam estar mais atentas: será mesmo verdade?

Em 1992, o primeiro de Abril do PÚBLICO ficou marcado por dois anúncios de produtos que não existiam – um prometia água em pó para enfrentar a seca e outro uma protecção fácil para os raios UV – e por uma notícia que saiu da mente de Victor Bandarra e Marina Ramos: “É praticamente seguro” que Portugal vai acolher o Festival Eurovisão da Canção de 1992. Dina – que nesse ano tinha sido seleccionada com a canção Amor de água fresca – e companhia iriam cantar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

A origem da desistência dos suecos – então responsáveis pela organização do festival depois da vitória em Roma 1991 – foi justificada por a Eurovisão ter cortado o financiamento nesse ano. Os suecos não tinham dinheiro, mas o Portugal dos anos 1990 estava cheio dele. A RTP ainda teria tentado que fosse no grande auditório da Gulbenkian, mas ninguém queria misturar o bailado com a canção popular: imagine-se o que não se diria. A maior das estrelas da televisão nos anos 1990, Carlos Cruz, já ironizava: “Parece que os suecos são uns pobrezinhos. Vamos mostrar-lhes que sabemos organizar um festival.” Chegámos com 26 anos de atraso, mas até correu bem. Com tanto tempo de preparação, como podia não correr...

Foto Artigo original publicado no PÚBLICO a 1 de Abril de 1992 PÚBLICO

A mentira estava bem preparada: nessa manhã de Despertar – mítico programa das manhãs da Rádio Renascença –, António Sala apresentou depoimentos de gente ligada ao festival para tornar tudo mais credível. Esta era daquelas que uma geração que já não acreditava numa vitória na Eurovisão queria mesmo que fosse verdade.

Mas as mentiras não se ficaram naquela edição de Abril do PÚBLICO. Por exemplo, o Jornal de Notícias anunciou que a TVI ia fazer uma série sobre a vida de Cristo no Porto porque “a paisagem é muito semelhante à de Jerusalém”, a Rádio Comercial comunicou a “queda” de Fidel Castro, a RFM um concerto dos U2 em Lisboa e a RTP denunciava o “afundamento parcial do Centro Cultural de Belém”, qual gigante construído sobre areias movediças. Já o Diário de Notícias tinha inventado um novo rei português cuja imaginação dos jornalistas baptizou como D. Teodósio, governando por dez dias lá para o ano de 1582, para desespero dos alunos que iam ter teste de História nesse ano. A criatividade não faltava. Agora faltam os recursos para desmentir todas as mentiras que por aí circulam.

Já agora, a Eurovisão 1992 lá se realizou na sueca Malmö e Amor de água fresca ficou apenas no 17.º lugar em 23 canções. A “vingança” de Salvador Sobral viria um quarto de século depois. Não foi mentira.

Todas as segundas-feiras, mergulhamos no arquivo do PÚBLICO para recordar histórias de outros tempos