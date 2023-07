Valeu a pena lutar contra a JMJ? Não, assim esqueçam

Na véspera da Jornada Mundial da Juventude, é obrigatório apontar falhas à Igreja porque de facto as tem em abundância e claro que também é obrigatório criticar o papel do Estado, que se diz laico – o Governo e as autarquias envolvidas –, enquanto financiador e facilitador de um evento para católicos e que visa reforçar a importância e a presença da Igreja. É obrigatório e é também fácil, no sentido em que há muito por onde pegar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt