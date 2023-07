A JMJ e o direito a sonhar

Admiro a sátira, quando inteligente e que nos obriga a pensar, o que não significa concordar com a sua mensagem. A crítica, em sátira ou noutra forma de expressão, é sempre fundamental (para ver o outro lado da questão) numa sociedade democrática. Gostei da reacção do presidente da Câmara de Lisboa. O egoísmo e o pragmatismo do nosso tempo roubaram-nos o direito a pensar e lutar por um mundo melhor. A igreja que representa o Papa Francisco não tem a pretensão de domínio pelo poder como tinha noutros tempos. Por outro lado, os crentes já não vivem a religião com o sentido institucional de outros tempos. A maioria diz-se crente não-praticante.

Penso que este encontro mundial de jovens tem benefícios culturais e humanos que transcendem os gastos feitos com o evento, proporcionando abertura a outras culturas, solidariedade, amizade e alegria. Tudo isto reacenderá o sonho de um mundo mais justo e humano. Não há dinheiro que pague o que nos torna mais humanos. (…)

Um Estado laico não é um estado anti-Igreja e casos gravíssimos de pedofilia não podem funcionar como argumento para um certo jacobinismo de carácter laico. Não faz, por isso, sentido uma revisão da Concordata, a propósito deste evento. Se pensarmos bem, o fenómeno religioso está muito desligado do quotidiano das pessoas e o poder já não usa o fundamento religioso para as suas decisões. Aliás, já ninguém usa argumentos religiosos para fazer valer as suas ideias!

João Magalhães, Marco de Canaveses

Bordalo II

No mundo deslumbrante das artes qualquer que seja a sua expressão, sempre houve por parte dos seus autores e intérpretes comportamentos atípicos, por vezes marginais, que, sob a capa desejavelmente desculpabilizante para os seus autores, almejam, afinal, uma visibilidade que lhes proporcione palco ou púlpito que os dê a conhecer, a si e às suas obras.

A passadeira com uma extensa fila de notas de 500 euros que o autodenominado artista Bordalo II estendeu junto ao altar onde vai decorrer a Jornada Mundial da Juventude deve julgar-se no prisma que aqui descrevo. Além do mais, é uma infeliz provocação para os muitos milhares de participantes que, no âmbito das suas liberdades, vêm até nós e os quais, por tradição e dever de bom acolhimento, são bem-vindos. Esperemos então que doravante o artista nos traga melhores provas do seu talento.

José Manuel Pavão, Porto

Contar já ou contar depois, eis a questão

A solução encontrada para satisfazer os tão mediáticos reparos do Presidente ao diploma de recuperação do tempo de serviço dos professores foi, tão-simplesmente, deixar em aberto a possibilidade de o processo vir a ser retomado num futuro não-definido. Aparentemente, esta solução gorou todas as expectativas criadas depois do veto. Com base nas respostas que têm sido dadas pelo Governo aos reparos ou vetos do Presidente noutras situações, dificilmente se acreditaria que o Governo, desta vez, alterasse avidamente o diploma satisfazendo as reivindicações da classe. O argumento de que se justifica ceder a essas reivindicações nas regiões autónomas para compensar a insularidade é um escape. A contagem do tempo de serviço é um mecanismo abrangente da carreira para todos, não só para nichos. Se não contam para uns, não deveriam contar para outros. Se quiserem fazer compensações, devem criar outras formas mais específicas.

José M. Carvalho, Chaves

O que se passa no aeroporto de Lisboa?

Há vários dias — com uma grande antecedência relativamente à Jornada Mundial que servirão de desculpa para muita coisa —, o aeroporto de Lisboa regista, sistematicamente, atrasos de uma a duas horas nas partidas e o mesmo nas chegadas. Em muitos casos, as companhias embarcam os passageiros à hora certa, e mantêm-nos dentro dos aviões por todo esse tempo, explicando as demoras pelos “constrangimentos do tráfego” na capital portuguesa. A situação é escandalosa e envergonha o país — justamente numa altura em que se pretende dar ao estrangeiro mostras de eficiência e capacidade de organização impecáveis. É claro que o aeroporto, em si, não tem responsabilidade no problema: o processamento de passageiros faz-se sem dificuldades anormais, os embarques e desembarques correm como é hábito e até há melhoria franca no que respeita à entrega de bagagens. Os atrasos vergonhosos que se sucedem só podem ser atribuídos ao controlo do espaço aéreo e, pelos vistos, à aceitação de volumes de serviço para os quais não existe capacidade. O assunto é grave e requer atenção imediata de quem tutela o transporte aéreo em Portugal.

António Monteiro Fernandes, Lisboa