Daesh reivindica atentado suicida que matou 54 pessoas no Paquistão

Organização terrorista utiliza rede social Telegram para assumir a autoria do atentado. “Uma tentativa de enfraquecer a democracia e incutir o terror” no Paquistão, diz a União Europeia.

A organização terrorista Daesh reivindicou esta segunda-feira a autoria do atentado suicida, no domingo, contra o partido religioso Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) no Norte do Paquistão, que provocou pelo menos 54 mortos.

Num comunicado divulgado na rede social Telegram, a organização elevou o número de mortos para 60 (contra os 54 reportados pelas autoridades locais) e identificou o agressor como Abdallah al-Muhajer, que se fez explodir no meio de uma multidão de membros do partido apóstata do Paquistão, na cidade de Khar.

De acordo com a polícia local, a explosão aconteceu durante uma reunião de apoiantes do JUI-F, do clérigo e líder político Maulana Fazal ur Rehman, que decorria nos arredores de Khar, capital do distrito de Bajur, perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque também provocou cerca de 200 feridos.

A União Europeia (UE) reagiu ao sucedido e condenou esta segunda-feira o que classificou como "uma tentativa de enfraquecer a democracia e incutir o terror" no Paquistão.

O líder do JUI-F, considerado um político de linha dura e que apoia o Governo taliban do Afeganistão, escapou de pelo menos dois ataques bombistas em 2011 e 2014, quando engenhos explosivos atingiram o seu carro também em comícios.

Maulana Ziaullah, o chefe local do partido de Rehman, está entre os mortos. O senador Abdur Rasheed e o ex-legislador Maulana Jamaluddin também estavam no palco do comício, mas escaparam ilesos.

Algumas vítimas do atentado foram enterradas esta segunda-feira em Bajaur.

Dezenas de pessoas com ferimentos leves receberam alta hospitalar, enquanto os que ficaram gravemente feridos foram levados para a capital da província de Peshawar por helicópteros do exército.