Uma vida boa e longa para eles: qual é a dúvida?

Chegar a casa, quando eles existem, é saber que do outro lado da porta estão quatro patas que já saltam quando ainda nem demos volta à chave. É um amor puro e verdadeiro, que merece os melhores cuidados que possamos oferecer. Por isso, logo a partir do momento em que se decide adoptar um animal, seja um cão ou um gato,​ é importante informar-se ao máximo, de modo a que o novo elemento da família possa ser feliz na sua companhia – e também saudável, para que o vosso tempo juntos seja de qualidade e o mais prolongado possível.

Mas onde encontrar toda a informação necessária, que seja fidedigna e que possa responder a todas as dúvidas que surgem quando queremos dar o melhor a quem nos dá tanto? Como saber qual a ração mais saudável e saborosa e ter a certeza que eles vão gostar?

A boa notícia é que, agora, o nosso melhor amigo tem um novo melhor amigo (para além de nós próprios): a plataforma digital Pétis. Por esta altura, já deve ter ouvido falar do primeiro ecossistema online onde pode encontrar todos os serviços essenciais para o seu pet, como ração seleccionada, brinquedos, suplementos, seguros, uma rede nacional de serviços e bem-estar e saúde. Mas sabia que a Pétis é também o melhor conselheiro para a felicidade e saúde do seu animal de estimação?

Foto

A rede de apoio que lhe dá uma "mãozinha"

É normal ter medo, receios e questões no que respeita ao bem-estar do seu animal, e por isso a Pétis ajuda: aqui encontra rações 100% naturais, com os ingredientes mais frescos, produção com o máximo controlo de qualidade e embalamento, e embalagens especiais que preservam o sabor e todas as propriedades. A Pétis usa nacos de carne e peixe frescos como ingrediente principal, de forma a atender à natureza selvagem dos cães e dos gatos. Por isso, em vez de serem congelados, os ingredientes são logo confeccionados, de modo a manter todas as suas propriedades. O menor processamento ajuda a preservar o valor nutritivo dos ingredientes.

Por outro lado, as rações Pétis são produzidas em Portugal e a qualidade dos ingredientes é garantida: vem de produtores locais de confiança e são certificados por veterinários e nutricionistas.

Estão disponíveis duas gamas exclusivas, sem corantes ou aromatizantes artificiais: natural, que é composta por nacos de frango e salmão frescos, legumes, frutas, cereais e superalimentos; ou grain free, para aqueles que procuram uma alimentação sem cereais, e que consiste numa combinação única de frango ou salmão fresco com batata-doce, mandioca, vegetais e frutos.

E como saber se o seu animal de estimação vai gostar desta nova ração? É aqui que entram os conselheiros Pétis: no site tem disponível um simulador personalizado que, baseado nas suas informações sobre o gato ou cão, indica qual a ração mais indicada ao animal. Assim como assim, cada animal é único, tal e qual como cada Pessoa.

Se tiver receio que o seu pet não se adapte ou quiser saber, por exemplo, como fazer esta alteração de forma gradual, conte com uma autêntica "aldeia" para o ajudar: a comunidade Pétis, onde especialistas partilham dicas, segredos, e respondem às suas dúvidas. Também na página de Instagram da Pétis é impossível ficar indiferente à comunidade PetLover já criada com feedbacks reais, partilhas de dicas, comemorações e todas as novidades, para não perder pitada desta nova marca jovem e fresca.

Para que possa descobrir as vantagens das rações e cuidados Pétis com toda a segurança e conforto, foram desenhados “Welcome Packs” completos e com descontos. Tudo para que se sinta confortável com a sua decisão e que, junto com o seu cão ou gato, possa ir descobrindo as vantagens da Pétis ao vosso ritmo.

Saúde e sustentabilidade como principais prioridades

Escolher a Pétis é também optar por uma marca que quer o melhor para todos: para si, para o seu animal e para o planeta. Isto porque, desde o processo de produção, ao embalamento e distribuição, a Pétis procura a máxima segurança e redução dos impactos ambientais. O packaging usado é 100% reciclável e os materiais de impressão e produção são amigos do ambiente.

Férias, em boa "cãopanhia" Foto Para terminar e porque o verão está aí, vale a pena ainda lembrar que a Pétis oferece uma rede de serviços onde não faltam hotéis e restaurantes pet friendly, para onde pode levar os seus animais consigo de férias; ou hotéis, canis, gatis e similares onde, em vez de os levar consigo, pode deixá-los com segurança e boa companhia. Nunca opte pelo abandono animal: o seu melhor amigo precisa de si e existem infinitas possibilidades para assegurar o seu bem-estar em qualquer altura do ano.

Sendo a saúde um dos pilares principais da Pétis, não podia faltar também uma oferta de seguros para animais de estimação, do Grupo Ageas Portugal, o grupo segurador a que a marca pertence, que inclui liberdade de escolha de veterinário, rede nacional de clínicas e hospitais, linha de triagem gratuita e ilimitada, reembolsos até 90% e descontos exclusivos. Motivos não faltam para descobrir a Pétis e garantir o melhor àqueles que nos fazem tão bem.