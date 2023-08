Pessoas em situação de vulnerabilidade: há um programa para encontrar emprego

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o mercado de trabalho em Portugal, o panorama no que diz respeito ao desemprego no nosso país não é dos mais animadores. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de desemprego situava-se nos 5.8%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mas embora o desemprego seja um problema transversal na sociedade, há determinados grupos populacionais particularmente vulneráveis. É o caso, por exemplo, dos mais novos, com a taxa de desemprego jovem em Portugal a chegar quase aos 16%, sendo que, na União Europeia se situa nos 13%, segundo dados do Eurostat.

Outro grupo que sofre as consequências do desemprego é o das pessoas com deficiência, como fica patente no relatório “Pessoas com Deficiência em Portugal – Indicadores de Direitos Humanos 2021”, desenvolvido pelo Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do ISCSP-ULisboa. Segundo este documento, entre 2011 e 2021, o desemprego na população com deficiência em Portugal continental aumentou 30,5%, sendo este crescimento mais acentuado nas mulheres (+63,1%) do que nos homens com deficiência (+9,8%). Pelo contrário, no mesmo período, na população portuguesa como um todo, este indicador diminuiu 43,2%, de acordo com o mesmo relatório.

Programa Incorpora: potenciar a integração laboral

A funcionar em Portugal há cinco anos, o programa Incorpora da Fundação “la Caixa” destina-se precisamente a proporcionar oportunidades de trabalho a pessoas com maiores dificuldades de empregabilidade. Ao mesmo tempo, ajuda as empresas a encontrar pessoal qualificado, a gerir os seus processos de selecção e a reforçar os seus objectivos de responsabilidade social corporativa.

Contribuir para a integração laboral de pessoas em situação de vulnerabilidade nas empresas colaboradoras do programa é possível graças à Rede Incorpora, uma rede constituída por 52 entidades sociais, distribuídas por todo o país.

Entre as entidades sociais que integram a rede Incorpora encontram-se, por exemplo, as Santas Casas da Misericórdia do Fundão, Campo Maior, Maia ou Vila do Conde, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra (APPACDM), a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Castro Verde Ourique e Almodovar (CERCICOA), a Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM), a Cáritas Diocesana de Viseu, a Ajuda de Mãe, a Associação CAIS, a Associação Cultural Moinho da Juventude, e muitas outras.

Colocar a pessoa no centro

Encarar a pessoa como a protagonista do seu próprio percurso é um dos pilares do funcionamento do programa Incorpora, que conta com a colaboração do BPI e do IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional, e explica o sucesso do mesmo. Desde logo, a pessoa é colocada no centro da intervenção, sendo acompanhada para se sentir valorizada e empoderada no sentido de procurar emprego e participar activamente no seu próprio processo de integração laboral.

Como tal, a participação no programa é inteiramente voluntária, ou seja, deve partir da pessoa com dificuldade em encontrar emprego a iniciativa de contactar a entidade social da sua zona de residência (ver aqui a Rede Incorpora), sendo posteriormente apoiada na concepção do seu plano de integração e beneficiando de assessoria contínua por parte da equipa técnica. O programa leva ainda a cabo o contacto com as empresas empregadoras, ajuda na preparação do candidato para os processos de selecção e também apoia durante a adaptação à empresa, uma vez que cada pessoa é acompanhada por um técnico Incorpora da entidade social onde se inscreveu.

Por seu turno, as empresas interessadas em recrutar colaboradores através do programa Incorpora só têm de preencher o formulário disponível na página web do programa Incorpora ou contactar directamente uma das entidades sociais da rede ou a Coordenação nacional do programa através do mail: redeincorporaportugal@gmail.com. A equipa Incorpora analisa as necessidades da empresa e, com esta, desenha um plano personalizado de recrutamento e de formação, fornecendo também informação sobre todos os incentivos fiscais disponíveis, todas as medidas do IEFP que se podem aplicar à contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Histórias de superação, de recuperação e integração plena na sociedade – através da integração laboral – é o que o programa Incorpora permite, eliminando barreiras e tornando possível o que, para muitos, parece um objectivo inatingível.