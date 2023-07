Excedente a meio do ano está 600 milhões acima do ano passado

O saldo orçamental em contabilidade pública registado até ao final de Junho foi mais positivo em 600 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado. Um sinal de que, até metade do ano, o andamento das contas públicas pode estar a superar as expectativas iniciais do Governo.

De acordo com os dados da execução orçamental divulgados esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças, registou-se nos primeiros seis meses deste ano um excedente orçamental em contabilidade pública de 1810 milhões de euros (depois de descontado o efeito da transferência extraordinária do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações). Este é um valor que fica 600 milhões de euros acima do resultado obtido em igual período do ano passado.

Tendo em conta que o défice no total do ano passado se cifrou, em contabilidade pública, nos 1,4% e, em contabilidade nacional (a usada nos dados reportados a Bruxelas), nos 0,4%, valores muito próximos dos estimados pelo Governo para este ano no Orçamento do Estado (1,3% em contabilidade pública e 0,4% em contabilidade nacional), o melhor andamento das contas públicas até agora pode constituir um indício de que as metas orçamentais do Executivo para o total de 2023 podem, como aconteceu em anos anteriores, voltar a ser superadas.

Para já, com este excedente maior em 600 milhões de euros face à primeira metade do ano passado, o Governo parte para o segundo semestre com um avanço de quase 0,3 pontos percentuais do PIB no saldo orçamental face ao que fez no ano passado.

No entanto, é de notar que este “avanço” tem vindo a diminuir nos últimos meses. No final de Maio, o excedente era mais de 1000 milhões de euros superior ao registado em igual período do ano anterior. E no final de Abril, a diferença era de mais de 1600 milhões de euros.

A progressiva aproximação dos resultados deste ano aos resultados do ano anterior deve-se ao facto de ser agora que estão a ser aplicadas na prática as medidas de reforços dos aumentos das pensões e dos salários da função pública que não estavam previstas no OE e que não entraram em vigor logo no início do ano. Para além disso, como ficou evidente nos dados do PIB publicados esta segunda-feira pelo INE, o desempenho da economia portuguesa no primeiro trimestre deste ano foi superior ao do segundo, algo que tem consequências para o nível das receitas fiscais arrecadadas.

De qualquer forma, este está a ser, por causa das pressões inflacionistas sentidas no país, o ano em que tanto a receita como a despesa do Estado está a aumentar a ritmos elevados, quando comparados com aquilo que era habitual ao longo da última década.

Até Junho, revelaram esta segunda-feira as Finanças, a receita cresceu 7,7%, com o IRS e as contribuições sociais a registarem os maiores aumentos. Isto sucede num cenário em que, com a inflação alta, os salários registam também aumentos mais significativos do que em anos anteriores em termos nominais.

Por outro lado, a despesa pública cresceu 6,5% na primeira metade do ano, um acréscimo que tem como principal justificação o reforço que teve de ser feito na massa salarial e na despesa com pensões devido aos aumentos que foram feitos num cenário de inflação historicamente alta em 2022.