Euribor despedem-se de Julho em queda, mas médias mensais voltaram a subir

Valores da última sessão do mês estão abaixo das médias mensais no caso das Euribor a seis e 12 meses, dando sinais de alguma estabilização.

As taxas Euribor, a que estão associadas a grande maioria dos empréstimos à habitação, despedem-se de Julho em queda, uma evolução que foi mais pronunciada nos prazos a seis e 12 meses. Mas no final de cada mês, como é o caso desta segunda-feira, o que acaba por ser mais relevante são as médias apuradas, que continuaram a subir, agravando os empréstimos a rever em Agosto, bem como os novos que vierem a ser realizados nesse período.

A média mensal da Euribor a 12 meses, presente em cerca de 40% dos créditos existentes, fixou-se em 4,149%, mais 0,142 pontos percentuais que em Junho, segundo dados divulgados pela Lusa.

A mostrar que este prazo tem perdido fôlego na subida, o valor diário de hoje ficou abaixo da média mensal, ao cair para 4,064%, e abaixo do máximo (desde Dezembro de 2008) fixado a 7 de Julho, quando atingiu 4,193%.

Este comportamento, especialmente nos prazos a 12 e seis meses, parece demonstrar alguma expectativa dos mercados de que a subida de taxas por parte do Banco Central Europeu (BCE) possa ter terminado.

A média da Euribor a seis meses, o segundo prazo mais presente no crédito para a compra de casa, fixou-se em 3,942%, mais 0,117 pontos que em Junho.

Na sessão de hoje, este prazo intermédio recuou para 3,929%, também abaixo da média mensal, e menos 0,029 pontos do que na sexta-feira. O máximo desta taxa desde Novembro de 2008, de 3,972%, foi registado este mês, a 21 de Julho.

Este é também o mês em que a Euribor a seis meses completa um ano em terreno positivo.

Por último, a média da Euribor a três meses subiu para 3,672%, mais 0,136 pontos percentuais que em Junho.

Na sessão esta segunda-feira, a Euribor a três meses também recuou para 3,715%, mas foi o que caiu menos, apenas 0,010 pontos, e, ao contrário dos restantes, o ultimo valor do mês ficou acima da média mensal.

As taxas Euribor, fixadas diariamente por um conjunto alargado de banco nos empréstimos que estão dispostos a conceder entre si, acompanham de forma muito aproximada as decisões de política monetária do BCE.

Como se esperava, o BCE voltou a subir as taxas de referência na reunião de Julho, mas agora já coloca a hipótese de fazer uma pausa.



A subida de 0,25 pontos percentuais realizada na passada quinta-feira colocou a taxa de juro de depósito do BCE, referência para o mercados, nos 3,75%.