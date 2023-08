Concurso para privatização da Azores Airlines com duas propostas

O concurso para a privatização da Azores Airlines recebeu duas propostas, apresentadas pelo Atlantic Consortium e pelo consórcio NewTour/MSAviation, que ofereceram 6,50 euros por cada acção da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores, foi hoje revelado.

O anúncio foi realizado durante o acto público de abertura das propostas referentes ao concurso público internacional para a privatização da transportadora, que decorreu hoje na sede do Grupo SATA, em Ponta Delgada.

Segundo o presidente do júri, Augusto Mateus, a primeira proposta, do NewTour/MSAviation, foi apresentada hoje às 11h37 e pretende adquirir 760 mil acções, com um preço global de 4,940 milhões de euros (6,50 euros por cada acção).

Já a segunda proposta, do Atlantic Consortium, deu entrada às 11h43, com um preço total de 4,875 milhões de euros, oferecendo 6,50 euros por cada acção.

Face às semelhanças entre as duas propostas, o caderno de encargos prevê a realização de um novo acto público de forma a permitir aos concorrentes a alteração dos valores, segundo o presidente do júri.

“Quando não há uma base para discriminar - aqui [o valor por acção] é mesmo igual - o caderno de encargos prevê o procedimento que agora vamos organizar: o de haver uma reunião em que os concorrentes, perante a informação que hoje obtiveram, melhorarem ou não a respectiva proposta”, afirmou Augusto Mateus aos jornalistas, após a sessão.

Segundo o responsável, o novo acto público deverá decorrer na “próxima semana”, conforme as “disponibilidades”.

“A perspectiva não é fazer de ‘pai severo’. É a de cumprir rigorosamente tudo o que está no caderno de encargos, mas se houver questões formais que estejam insuficientemente preenchidas dar um prazo a cada concorrente para suprir a deficiência”, destacou.

Augusto Mateus lembrou ainda que o relatório do júri com a ordenação das propostas deverá ficar concluído em “finais de Setembro”.

No final do acto público, o representante da NewTour/MSAviation, Tiago Raiano, não adiantou se o consórcio vai alterar os valores da proposta, destacando que o processo é “complexo”.

“É um processo transparente, com o formalismo correcto. O facto de existirem duas propostas é relevante para a SATA, com dois consórcios com ligações aos Açores. É importante para os Açores”, afirmou aos jornalistas o director executivo da NewTour, empresa com sede no arquipélago e ligada ao sector do turismo.

O representante do Atlantic Consortium, Luís Nunes (gestor que lidera o portal de viagens Azores Getaways) não quis prestar declarações à imprensa.

O Atlantic Consortium é formado pelas empresas Vesuvius Wings, White Airways, Old North Ventures, Consolidador e EuroAtlantic Airways.

Em 7 de Março, o executivo açoriano revelou que o caderno de encargos da privatização da Azores Airlines previa uma alienação de no mínimo 51% e, no máximo, 85% do capital social da companhia pública regional.

O concurso de privatização foi aberto nesse mês, com um período de 90 dias para a apresentação de propostas, até 20 de Junho, mas o prazo foi prorrogado até 31 de Julho, na sequência de “pedidos informais e formais” de possíveis interessados.

A Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo ‘remédios’ como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%) na Azores Airlines, a companhia do grupo SATA responsável pelas ligações com o exterior do arquipélago.