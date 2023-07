Portugal-EUA: Um grau diferente de impossível

A selecção portuguesa tem feito vida nos últimos tempos a quebrar barreiras e a estabelecer novos limites. Antes, parecia impossível jogar num Europeu feminino, mas as portuguesas já o fizeram por duas vezes. Também parecia impossível chegar a um Mundial, mas após um longo caminho, lá estão. Onde já ganharam um jogo e onde já marcaram golos. E agora? Terão pela frente um novo impossível. Um impossível ainda mais impossível, se é que se podem colocar as coisas nestes termos. Para Portugal se manter em prova no Mundial 2023, que se está a realizar na Austrália e na Nova Zelândia, terá de ganhar aos EUA, bicampeões mundiais e grandes favoritos à conquista do título.

É uma espécie de final para portuguesas e norte-americanas num agrupamento em que os dois lugares de apuramento estão ainda em aberto, sendo que um deles deverá ser para os Países Baixos, que irão defrontar a fraca selecção do Vietname nesta última jornada. Assim, este Portugal-EUA será um “mata-mata”. Quem ganhar, continua em prova, quem perder sai fora, enquanto o empate só serve às norte-americanas, mas elas não costumam facilitar nestas coisas, como se vê pelo currículo no torneio: quatro títulos, um segundo lugar e quatro terceiros.

Em estatuto, as diferenças entre Portugal e os EUA são abismais - as americanas "moram" no primeiro lugar do ranking FIFA, as portuguesas estão em 21.º. No confronto directo também tem sido assim. Dez jogos entre as duas selecções, dez vitórias norte-americanas com 38 golos marcados e zero sofridos. Ou seja, Portugal não só não ganhou um único jogo, como nem sequer conseguiu marcar um golo, sendo que todos os jogos foram em contexto particular – alguns deles na Algarve Cup, um dos mais prestigiados torneios de futebol feminino de selecções.

Entre 1994 e 2001, Portugal e EUA defrontaram-se por sete vezes e quase todos os jogos acabarem em goleada norte-americana. O primeiro, em 1994 foi um 5-0 e ainda houve dois 7-0 e um 6-0. Estes eram os primeiros tempos da renascida selecção portuguesa, que, depois de ter feito os seus primeiros jogos entre 1981 e 1983, deixou de existir durante uma década e só foi reactivada em 1993.

Portugal só voltou a encontrar as norte-americanas pela frente em 2018, já depois de haver uma liga profissional no país e de se ter estreado no Europeu. Este reencontro, já com muitas das que fazem parte do grupo que está no Mundial, foi mais equilibrado, derrota por apenas 1-0. Ainda aconteceram mais dois particulares relativamente desequilibrados em 2019 (4-0 e 3-0), mas o último voltou a ter uma vitória americana à tangente: 1-0 em Houston, em que o golo só apareceu aos 76’.

Qual será o plano?

Portugal já teve dois desafios bem diferentes neste Mundial e apresentou-se em campo de acordo com o valor do adversário. Frente aos Países Baixos, selecção vice-campeã do mundo, estava preparada para resistir, mas cedeu um golo logo nos primeiros minutos e já não se conseguiu adaptar ao jogo para ir buscar o empate. Na jornada seguinte, com o Vietname, foi um encontro de sentido único em que as portuguesas, lideradas por Kika Nazareth e Jéssica Silva, dominaram, atacaram, marcaram dois golos e podiam ter marcado muito mais.

Talvez a resposta para defrontar as norte-americanas esteja algures no meio. Este Team USA está em transição de gerações, as Morgan e as Rapinoe estão a dar lugar às Rodman e às Smith e tem muitas estreantes em Mundiais (14). E, como já se viu neste Mundial, as norte-americanas não são imbatíveis – os Países Baixos estiveram em vantagem desde os 17’ e conseguiram segurar as americanas durante mais de uma hora, antes de sofrerem o golo do empate.

As neerlandesas tiveram mais posse de bola, maior acerto de passe, uma grande solidez a defender como equipa e mostraram capacidade para lutar de igual para igual no meio-campo com as americanas – atenção à luso-descendente Savannah DeMelo, filha de pai açoriano, que tem sido um dos destaques da equipa. Se há exemplo que as portuguesas podem seguir é este. Claro que é mais fácil falar do que fazer, porque este impossível parece ser mais impossível que os outros. Mas só é impossível até deixar de o ser.