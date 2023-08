Como se tornar líder, perdão, espectador de um culto

Na sexta-feira, Peter Dinklage estreou-se como narrador da série documental Como Ser Líder de um Culto, na Netflix. É o habitual formato documentário de streaming, que tanto pode dar para o enviesamento para provar uma tese como pender para a listagem em modo lúdico. É precisamente nesta segunda categoria que caem os seis episódios, feitos com um tom de leve humor que não se coaduna exactamente com as consequências que um culto tem para os seus seguidores. Este novo programa é apenas o corolário de uma tendência — os documentários (e podcasts) sobre cultos.

Como Ser Líder de Um Culto começa logo com Charles Manson e sem esconder a sua intenção: ser uma espécie de manual, a brincar, claro, para explicar as principais formas como se erguem estas figuras narcisistas sobre uma mole de acólitos, os seus contextos e influências. Mistura imagens históricas com (desnecessários?) segmentos de animação que reencenam situações reais. Percorre os nomes habituais: Manson, Jim Jones, Shoko Asahara e Jaime Gomez, entre outros. É também uma fórmula que já vinha da série Como Ser Um Tirano, em que os alvos das piadas eram Adolf Hitler, Saddam Hussein ou Estaline.

Talvez porque os últimos anos foram pródigos em documentários sobre cultos, talvez porque alguns desses cultos estão ainda no activo, talvez porque o boom do streaming correspondeu ao aumento da produção de documentários em geral e se embarateceu o género, Como Ser Líder de Um Culto dá mais vontade de pensar nos outros títulos que o complementam. Wild Wild Country (2018), The Vow (2020) ou Felicidade Aparente: Os Segredos da Família Duggar (2023) são apenas exemplos de uma tendência com anos que tem no seu âmago dois instintos: o de alguém que tem uma tal necessidade de pertença, que se entrega a estes grupos, e o de alguém que tem uma curiosidade ou um voyeurismo tais, que se torna espectador destes espectáculos de exploração, dissociação e alguma bizarria.

Foto Jamie Gomez, líder do culto Buddhafield Netflix

Messias de bolso, perigosos manipuladores, há de tudo. Feitos por cineastas premiados ou então nas fábricas da televisão digital, desde a segunda metade da década de 2010 é vê-los brotar. Há mesmo de tudo.

Going Clear: Scientology & The Prison of Belief (2015) é um dos primeiros desta mais recente leva, com um selo de qualidade que deu a Alex Gibney o Óscar; The Vow (2020), que está na HBO Max, é uma série documental que explora o recentíssimo grupo de auto-ajuda NXIVM e o poder hipnótico que o seu aparentemente pouco carismático líder, Keith Raniere, tinha sobre centenas de pessoas (está a cumprir uma pena de 120 anos de prisão por crimes que envolvem o tráfico sexual e abuso de menores). Mais recente é Felicidade Aparente: Os Segredos da Família Duggar (2023), três episódios na Prime Video que mostram como uma família numerosa, que o canal TLC promoveu à medida que ia tendo quase duas dezenas de filhos frente às câmaras de um reality show, afinal é um rosto de um grupo fundamentalista cristão que tem como objectivo repovoar o planeta e infiltrar os seus seguidores no poder em Washington. “Visionamento crucial”, considerou o site Vox.

Na mesma senda estão Keep Sweet: Pray and Obey (2022), que expôs o papel de Warren Jeffs, líder da seita derivada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que está a cumprir pena pela violação de duas das suas “noivas” menores de idade, estando disponível na Netflix. Já Wild Wild Country (2018) fez o seu percurso na Netflix quando mostrou como uma comunidade vinda da Índia se instalou num rancho no estado norte-americano do Oregon com o objectivo de criar uma comunidade autónoma com tons de violência e bizarrias como a invenção dos sapatos de ténis da Nike.

Bikram: Yogi, Guru, Predator (2019) é outro documentário Netflix que, desta feita, mostra como o inventor do hot yoga (praticado a temperaturas superiores a 37 graus) era também um bully e um cruel líder das suas seguidoras, fiéis que acabariam por lhe mover processos por agressão sexual e outros crimes. Este ano estreou-se também a série documental Juventude Roubada: Seita no Campus, sobre um culto que nasceu na Universidade Sarah Lawrence, e está na Disney+. O ecrã parece um pasto tão fértil para as seitas como a realidade, mostrando casos de grupos que começaram a sua actividade tão recentemente como na última década.

Numa altura em que começa a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e em que nos cinemas norte-americanos se trava uma batalha das guerras culturais com o filme The Sound of Freedom, visto como veículo para espalhar a teoria da conspiração que alia o Partido Democrata a uma rede de tráfico pedófila, voltemos a Como Ser Líder de Um Culto: três dias após a sua estreia, já está a trepar na tabela dos dez mais vistos em Portugal. É uma espécie de aperitivo para entretenimento que só pode abdicar da parte menos digerível da história que conta, a de grupos que têm efeitos nefastos nos seus membros, porque há uma leva de outros títulos que se focam nela: as consequências.