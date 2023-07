Segunda na TV: Canções do Segundo Andar e a estreia de Ao Largo

CINEMA

Cyrano

TVCine Top, 19h30

Com assinatura de Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Expiação, Anna Karenina), este drama musical é mais uma adaptação da célebre peça escrita pelo poeta e dramaturgo francês Edmond Rostand (1868-1918). A história foca-se no lendário poeta e espadachim Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) e na sua paixão pela bela Roxanne (Haley Bennett), que ele confessa através das cartas que lhe escreve a pedido e em nome de Christian de Neuvillette (Kelvin Harrison, Jr.), um outro apaixonado. Sem qualquer esperança na concretização do seu amor, Cyrano vai mostrando a grandiosidade dos seus sentimentos nas palavras que dita ao rival, conquistando com elas o amor da sua amada.

Regresso a Casa

TVCine Edition, 22h

Duas irmãs na fronteira irlandesa reaproximam-se depois de uma ter desaparecido durante um ano, depois da morte da mãe. Inseparáveis em crianças, o reencontro traz ao de cima segredos e ressentimentos que mexem com toda a comunidade. Cathy Brady estreia-se na realização, tendo o filme ganho um British Independent Film Award e dois Irish Film and Television Awards.

Canções do Segundo Andar

RTP2, 23h11

Estreia deste filme do realizador sueco Roy Andersson (Tu, Que Vives passou na passada segunda-feira, neste reencontro com a obra deste cineasta) que se inspira no poeta peruano César Vallejo e que compõe a primeira parte da Trilogia dos Vivos. A história tem como temas a necessidade humana de amor, e, entre a nossa grandeza e pequenez, é sobretudo sobre a nossa vulnerabilidade. O filme constrói-se com uma série de acontecimentos absurdos e caóticos (entre violência, fogos e engarrafamentos) que aflige os personagens e o mundo. Filme vencedor do Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes em 2000.

SÉRIES

Ao Largo

RTP1, 21h23

Estreia de uma nova série na RTP1 que passará todos os dias a partir de hoje, de segunda a sexta-feira. A trama envolve uma família e uma comunidade cujos destinos serão afectados por um homem e uma mulher que se unirão no amor, contra tudo o que os possa querer afastar. Eles conhecem-se quando Leonor foge até Lisboa, escondida na carrinha de André. Este, por sua vez, tenta manter-se à tona, com uma olaria que só lhe traz dívidas e põe em perigo a sua relação com os quatro filhos. Com Renato Godinho, Mikaela Lupu, Leonor Vasconcelos, Jamila Agostinho, Francisco Grilo, Ricardo Ribeiro, Joaquim Monchique, Heitor Lourenço, Sandra Faleiro, António Melo, Aldo Lima e Carlos Malvarez, entre outros.

Mr. Selfridge

RTP2, 22h01

Estreia da primeira temporada de Mr. Selfridge, uma série de 2013, que durou quatro temporadas, e que conta a história da emigração do extravagante Harry Gordon Selfridge (protagonizado por Jeremy Piven), que parte do seu sucesso no comércio a retalho em Chicago para uma aventura mais ambiciosa em Londres: instalar, em plena Oxford Street do ano 1909, um estabelecimento comercial que se torne numa meca das compras, onde a experiência seja emocionante e as ofertas atraentes. Estão pela frente dez episódios, sendo o programa baseado no romance Shopping, Seduction & Mr Selfridge de Lindy Woodhead.

Domina

TVCine Emotion, 22h10

Uma ficcionalização do Império Romano que conta a história da ascensão de Lívia Drusilla, a imperatriz que teve Roma a seus pés. Tudo começou com um exílio depois do assassinato de Júlio César, mas Lívia assegurou o seu retorno ao poder ao casar com o homem que tirou tudo à sua família. Agora, o objectivo é vingar o pai e garantir o futuro dos filhos. A segunda temporada desta série já apelidada de “Game of Romans”, devido às intrigas palacianas, mostra-nos o que é necessário fazer para manter o poder, isto quando o império parece dividido e a dinastia instável. Uma produção anglo-italiana filmada na icónica Cinecittà, com Kasia Smutniak no papel principal. O elenco inclui ainda Matthew McNulty, Liah O’Prey, Ben Batt, Ewan Harrocks, Claire Forlani, Darrell D’Silva, Alais Lawson e Christine Bottomley.

DOCUMENTÁRIO

África Vista de Cima

RTP2, 16h15

Estreia desta série documental sobre os cenários e as comunidades africanas, exploradas de uma maneira suis generis: vistas de cima. Em cada um dos dez episódios há uma nova aventura aérea.

INFANTIL

As Pistas da Blue e Tu

Nick Jr., 12h55

Estreia a quarta temporada, composta por 26 novos episódios, de As Pistas da Blue e Tu, a reconhecida internacionalmente série que tanto apraz a crianças como aos seus pais e que envolve a cadelinha azul mais famosa do mundo. As aventuras continuam, com o coração na manga.