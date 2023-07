Morreu o actor cómico Paul Reubens, o eterno Pee-wee Herman

Durante mais de 35 anos, Paul Reubens foi Pee-wee Herman. O actor cómico morreu este domingo aos 70 anos, seis anos depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro, algo que nunca tinha sido revelado até agora. Era famoso por Herman, uma personagem singular e estranha que se tornou um ícone dos anos 1980.

Pee-wee era um homem com a mentalidade de uma criança e uma fonte de comédia parva, idiossincrásica e imaginativa. Começou nos palcos, co-criada por Phil Hartman, com a ideia inicial de fazer uma personagem que fosse um mau cómico. Depois passou para a televisão, num especial da HBO, e chegou ao cinema em 1985, numa versão mais apelativa para um público infantil, com A Grande Aventura de Pee Wee, o primeiro filme de Tim Burton.

Depois voltou à televisão em Pee-wee’s Playhouse, uma inventiva e surreal série cómica que ganhou vários Emmy e tinha no elenco nomes como Laurence Fishburne. Durou entre 1986 e 1990. Pelo meio, houve ainda uma sequela de A Grande Aventura de Pee Wee, já sem Burton aos comandos, Big Top Pee-wee, assinado por Randal Kleiser. Durante todo esse tempo, Reubens dava entrevistas em personagem.

Em 1991, a personagem saiu de cena quando Reubens foi preso num cinema pornográfico na Flórida, acusado de atentado ao pudor, o que gerou um escândalo fomentado pelos media norte-americanos. Acabaria por voltar à Broadway em 2010, numa série de espectáculos que deram, outra vez, um especial da HBO, e teve o seu acto final em 2016, ano do filme Netflix Pee-wee’s Big Holiday, assinado por John Lee e produzido por Judd Apatow.