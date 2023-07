Perigo máximo de incêndio em 54 concelhos de sete distritos

Desde o início do ano, as mais de 5112 ocorrências de fogo já afectaram mais de 10.500 hectares de espaços rurais.

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro, Alto Alentejo e do Algarve estão em perigo máximo de incêndio esta segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo muito máximo de incêndio estão 54 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém Portalegre e Faro.

Com perigo muito elevado, estão cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real e Porto.

O IPMA colocou ainda em perigo elevado de incêndio dezenas de outros concelhos dos distritos de Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 5112 ocorrências de fogo já afectaram mais de 10.500 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente uma pequena subida da temperatura no interior Centro e Sul e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca, no barlavento algarvio e nas terras altas a partir da tarde.

Por causa do aumento da intensidade do vento, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) lançou no domingo um aviso à população devido ao agravamento do risco de incêndio rural, apelando para que sejam tomadas medidas preventivas.

As medidas principais - de acordo com as disposições legais em vigor - passam pela proibição de fazer queimadas extensivas sem autorização e, nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é proibido fazer queima de amontoados sem autorização por comunicação prévia às autoridades.

É igualmente proibido utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito", e é proibido "fumigar ou desinfestar em apiários excepto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas".

Quanto às temperaturas, as mínimas vão oscilar esta segunda-feira entre os 12ºC (Viseu) e os 22ºC (Faro) e as máximas entre os 23ºC (Viana do Castelo e Porto) e os 35ºC (Castelo Branco).