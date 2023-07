Dois mortos e um ferido grave em despiste numa ravina na Madeira

As duas vítimas terão cerca de 20 anos. O alerta foi dado pelo pai de uma, que “estava a acompanhar o trajecto da viatura do filho por GPS”.

Dois mortos e um ferido grave perfazem o balanço de um despiste ocorrido este domingo no Porto Moniz, depois de a viatura em que seguiam ter caído numa ravina, de uma altura superior a 100 metros, confirmou fonte do município.

O acidente ocorreu na zona do Ribeiro da Cruz, na freguesia das Achadas da Cruz, localizada entre a Ponta do Pargo e o Porto Moniz, neste concelho do norte da ilha da Madeira.

O ferido grave foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. As vítimas têm todas cerca de 20 anos e residência na Ponta do Pargo. A mesma fonte disse à Lusa que, das vítimas mortais, uma "ficou encarcerada e outra foi projectada".

O alerta foi dado pelo pai de uma das vítimas, que "estava a acompanhar o trajecto da viatura do filho por GPS".

Participaram na operação de socorro e resgate meios das corporações dos bombeiros de São Vicente e Porto Moniz e da Calheta, apoiados pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

A Lusa contactou as corporações envolvidas no resgate, que recusaram facultar informações, alegando não estarem autorizadas, e também não foi possível chegar à fala com responsáveis do Serviço Regional de Protecção Civil.