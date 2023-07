Buscas a Rio e ao PSD: partidos sem propostas para mudar a actuação da justiça

Os partidos com assento parlamentar defendem que o poder político não deve interferir com o poder judicial e que é necessário cumprir a justiça, sem alterar a legislação.

As recentes buscas a Rui Rio e ao PSD por terem sido utilizadas verbas do grupo parlamentar para pagar salários de funcionários alocados ao partido motivaram críticas da esquerda à direita sobre o funcionamento da justiça e reptos para que o poder político se chegue à frente para corrigir os problemas na actuação do poder judicial. Apesar dessas críticas e dos reptos feitos nesse sentido, a generalidade dos partidos não pretende avançar com propostas no Parlamento, defendendo que se deve respeitar a separação de poderes. Já o PS admite reflectir sobre a questão.