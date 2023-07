“Autocontenção no poder político” e falta de interesse travam reforma da Justiça

Se há área em que se pede frequentemente uma reforma é a Justiça, como, aliás, deu conta o estudo deste ano sobre o estado da nação do IPPS-Iscte, mas, apesar disso, os problemas, com a morosidade à cabeça, persistem. Segundo políticos e especialistas ouvidos pelo PÚBLICO, do lado do poder judicial podem existir entraves, mas é também o receio do poder político de interferir na independência da justiça ou a falta de confiança dos políticos relativamente aos interlocutores do sistema judicial que motiva a ausência de respostas.

