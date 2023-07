O elogio da preguiça

Estou na praia, rodeada de corpos seminus, descansados, entregues ao sol, à areia e à água salgada. Ali ao fundo, uma mulher come uvas, pausadamente, de olhos postos no mar, perdida no ato de as saborear. Aqui ao lado, um senhor muda de posição, sem nunca descolar os olhos do livro que está a ler. Mais adiante, uma criança chapinha numa poça enquanto tagarela numa língua só dela, entretida com as possibilidades escultóricas da areia. Aqui mesmo ao lado, a minha namorada dorme. Vejo-lhe nas têmporas uma penugem aloirada pelo sol, as batidas do coração latentes no pescoço e pequenos carreiros de sal seco na pele. Daqui a pouco vai acordar e perguntar-me se quero passear e eu vou responder que sim. Andamos para lá e para cá, conversamos sobre a vida, a paisagem, sobre gaivotas e cagarras, enquanto atravessamos vários campos de jogos improvisados na maré baixa. No caminho de regresso ao guarda-sol consigo ver que o senhor ao meu lado está a ler o romance A Desconhecida do Sena, de Guillaume Musso, no qual continua “grudado”. (Impossível não se querer saber o que aconteceu afinal à pianista Milena Bergman.) O passeio abriu-nos o apetite, mas antes disso vamos ao banho, porque sabe melhor comer de corpo refrescado.

