Nós, os outros e a Jornada Mundial da Juventude

"You can drink tap water", digo à finlandesa que me observa a encher uma garrafa, no balneário da praia. "A sério? O sul da Europa continua a surpreender-me", confessa. "Sim, e também reciclamos", contraponho com, confesso, alguma altivez, mostrando-lhe à saída os caixotes coloridos.

Nesta última semana, o país encheu-se de jovens, vindos de todas as partes do mundo, com as suas ideias feitas do que é Portugal, do que é Lisboa. São os jovens que chegam para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de 1 a 6 de Agosto. Durante os últimos tempos, as aldeias, vilas e cidades prepararam-se para receber estes jovens. Uma amiga fazia um paralelismo engraçado, dizendo que, para se obrigar a limpar a casa, convidava amigos para lá ir. Assim foi com as autarquias da região de Lisboa.

Queremos que os jovens se sintam bem-vindos, que se deslumbrem com a luz de Lisboa, com a nossa simpatia e arte de bem acolher. A organização lançou uma aplicação móvel para os peregrinos. As freiras clarissas confeccionaram um milhão de hóstias para estes dias. Há umas semanas, ficámos a saber que o Papa vai vestir burel; e na última, que vai sentar-se em cadeiras feitas à medida, em Paredes, uma das capitais do móvel.

No PÚBLICO, definimos quais os cinco cuidados a ter durante estes dias — das queimaduras solares às bolhas nos pés, até às intoxicações alimentares ​—, e preparámos um guia para esta semana. Continue atento porque temos uma equipa que vai acompanhar, ao minuto, esta JMJ.

Boa semana!