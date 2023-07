Explosão numa convenção partidária no Paquistão faz dezenas de mortos

Uma explosão durante uma convenção do partido conservador Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) no distrito de Bajaur, a 250 quilómetros da capital do Paquistão, Islamabad, fez pelo menos 39 mortos e 123 feridos, 17 deles em estado grave. Mas as autoridades temem que estes números possam vir a aumentar.

"Posso confirmar que temos no hospital 39 mortos, com 123 feridos, incluindo 17 pacientes em estado grave", disse à AFP Riaz Anwar, ministro da Saúde da província de Khyber Pakhtunkhwa, onde fica localizado o distrito de Bajaur, na zona fronteiriça com o Afeganistão.

Segundo disse ao diário paquistanês Dawn o chefe das equipas de emergência no distrito de Bajaur, Saad Khan, entre as vítimas está o líder local do partido, o maulana Ziaullah Jan.

O ministro provincial interino da Informação, Firoz Shal Jamal, adiantou que os hospitais do distrito e das áreas circundantes foram colocados em alerta logo após a explosão.

"Estamos a tentar transferir os pacientes em estado crítico para Peshawar e outros hospitais por helicóptero", disse ao canal de televisão Geo News.

"O local da explosão foi isolado. O Exército paquistanês e outras instituições estão ajudar nas operações", acrescentou o ministro.

Ao Dawn, Faisal Kamal, do departamento de saúde distrital, afirmou que mais de 150 pessoas feridas deram entrada no hospital sede do distrito, enquanto os pacientes mais graves foram enviados para o Hospital Lady Reading, em Peshawar.

Ainda não há informações sobre o tipo de explosão e, se foi um atentado, de quem é a autoria. Mais de 400 membros do JUI-F estavam reunidas na vila de Khar, numa tenda aí colocada para a realização da convenção.

De acordo com porta-voz provincial do partido, Abdul Jalil Khan, em declarações à Geo News, a explosão aconteceu às 16h locais (12h em Portugal continental), quando estava a discursar o maulana Laiq Muhammad Khan, ex-deputado no Parlamento nacional e na assembleia provincial​.

O porta-voz confirmou a morte de Ziaullah e disse que estavam também presentes na convenção o deputado nacional maulana Jamaluddin e o senador Abdul Rasheed.

O JUI-F é um partido radical que defende a sharia, a lei religiosa, no Paquistão, e que beneficiou com o regresso ao poder dos taliban no vizinho Afeganistão, redundando num aumento de popularidade que lhe permitiu, em Dezembro de 2021, ganhar as eleições na província de Khyber Pakhtunkhwa.