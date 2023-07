Feyenoord asfixiou o Benfica

“Encarnados” perderam no último jogo de preparação da pré-época, antes da Supertaça com o FC Porto.

O Feyenoord derrotou neste domingo o Benfica por 2-1, num jogo particular disputado em Roterdão, e que serviu de preparação para o início de temporada de ambas as equipas.

Os golos dos neerlandeses surgiram no primeiro tempo. O primeiro apontado por Igor Paixão, logo aos 12’ e o segundo da autoria de Giménez aos 34’.

Foi a segunda derrota consecutiva do Benfica nesta pré-temporada, depois da derrota no estádio do Restelo, contra o Burnley (2-0), na terça-feira. O próximo jogo dos "encarnados" será contra o FC Porto, na final da Supertaça, dia 9 de Agosto, em Aveiro.

Com um futebol muito pressionante, o Feyenoord nunca deixou o Benfica construir o seu jogo. Montada para praticar um futebol de pé para pé, a equipa do Benfica nunca foi capaz de o fazer por culpa da pressão asfixiante dos neerlandeses. E o lance do primeiro golo sofrido é paradigmático desta situação: perda de bola ainda no meio-campo defensivo de Aursners e Igor Paixão, rapidíssimo, a “cavalgar” até à baliza de Vlachodimos e a inaugurar o marcador.

O Benfica mostrou uma enorme incapacidade para contrariar esta forma de jogar do Feyenoord e quase não criou perigo junto da baliza adversária. E numa altura em que tentou fazer o que o seu opositor lhe estava a fazer e pressionar o portador da bola no meio-campo adversário, desequilibrou-se, abriu espaço na zona intermédia e o Feyenoord aproveitou para num lance rápido e vertical, aumentar a vantagem por intermédio de Giménez.

A segunda parte não trouxe grandes novidades no perfil do jogo. O Benfica, que já não mudou toda a equipa para os segundos 45’ como tinha sido hábito ao longo da pré-temporada mas fez apenas três alterações ao intervalo, continuou a sentir grandes dificuldades em libertar-se da pressão que o Feyenoord lhe fazia logo à saída do sector defensivo “encarnado”. E muito dificilmente foi capaz de criar perigo.

Só nos últimos 20 minutos, com Neres e João Neves já em campo e o cansaço acumulado a fazer com que a pressão do Feyenoord não fosse tão eficaz, o Benfica conseguiu criar perigo. Rafa, falhou à boca da baliza, depois de um defesa neerlandês ter desviado por centímetros um cruzamento de Gonçalo Ramos e, pouco depois, Neres não evitou a mancha de Bijlow, naquela que foi a melhor ocasião do Benfica até esse momento.

O Benfica estava melhor que o seu opositor nesta fase da partida. Jogavam-se os últimos dez minutos e já com Musa em campo, os “encarnados” chegaram mesmo ao golo, num lance de muito mérito de Tomás Araújo (que também tinha entrado entretanto). O extremo não desistiu de uma bola que parecia perdida, conseguiu cruzar rasteiro para a área do Feyenoord onde Musa só teve de desviar para a baliza.

Mas, mesmo assim, foi do Feyenoord a última grande ocasião de golo, quando Minteh, na cara de Vlachodimos, atirou ao lado da baliza.