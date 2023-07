BE: Um acampamento para “ensaiar a vida boa”

De um lado, Pedro Filipe Soares fala sobre como resistir aos imperialismos. Do outro, um grupo de jovens aprende a fazer stencils, como JM€J, uma sigla que é uma critica ao que o Estado está a gastar com a Jornada Mundial da Juventude. Pelo meio, outros tantos conversam junto a uma banca de merchandising, onde o SOS Racismo vende livros. Assim se passou, este sábado, uma boa parte da tarde no acampamento dos Jovens do Bloco de Esquerda (BE), onde não faltará também tempo para um mergulho na praia fluvial de São Gião.

