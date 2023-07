A fixação de Marcelo na carreira dos professores é insensata

“Há vida para além do défice” é uma das frases mais famosas da democracia portuguesa que nunca foram ditas por ninguém. Ela é atribuída ao Presidente Jorge Sampaio, que a teria proferido a 25 de Abril de 2003. Só que no discurso que ele fez nesse dia nunca usou a palavra “défice”. Aquilo que Sampaio disse foi isto: “O problema orçamental da economia portuguesa, merecendo embora exigente e necessária atenção, não é o único. Há mais vida para além do orçamento. A economia é mais do que finanças públicas.”

