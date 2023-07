IL e professores

O veto do senhor Presidente da República ao diploma sobre a carreira dos professores e as justificações que faz deveriam fazer pensar os responsáveis do Ministério da Educação. Infelizmente, a política é, hoje, feita de “jogos de ilusão” e navegação à vista: não se olha para o futuro, para o que está para além do horizonte imediato, o que, de facto, significa investimento. Não sabendo planificar, escolher prioridades, criar motivação e empenhamento em causas, dificilmente a educação pode ser entendida como um elevador social fundamental para o progresso de uma sociedade. A Iniciativa Liberal foi o único partido que se manifestou contra o veto do Presidente da República e desprezou as suas razões. Não sei que “Iniciativa Liberal” pode ser esta, quando não entende que a escola é a única instituição que desenvolve o saber utilizar a liberdade. Quem escolhe melhor é sempre quem melhor sabe escolher, porque teve bons professores e uma escola de qualidade. A Iniciativa Liberal já ganhou o vício do tacticismo; é um partido novo, mas velho nos métodos e, por isso, irrelevante. Pronunciou-se contra o diploma a pensar que os eleitores das outras carreiras da função pública lhe vão dar o voto nas próximas eleições, mas estes eleitores têm filhos e sabem que sem professores motivados, bem remunerados, a função social da escola não se exerce e os seus filhos não terão, no futuro, uma vida melhor que a dos seus pais! “Governar é escolher prioridades”! Quando a Iniciativa Liberal não entende o óbvio, navega na demagogia do igualitarismo, mesmo quando professores do continente são tratados de forma diferente da dos Açores ou da Madeira.

João Magalhães, Marco de Canaveses

Extremos na política

Posso concordar com muito do que J.M. Tavares escreve no PÚBLICO de 27/07, mas há uma frase que invalida muito do que diz sobre a necessidade de ver a verdade toda: “Nos últimos 50 anos, no seio das democracias europeias, é bom recordar que a extrema-esquerda matou muito mais do que a extrema-direita.” Provavelmente é verdade, mas se escolhermos um período mais curto dos últimos anos o que temos? Aquilo de que J.M.T. acusa A. Leitão e toda a esquerda, i.e., de ver torto, para um só lado, é o que ele faz neste artigo. Vejam-se dados de fontes insuspeitas: segundo relatório de 2020 da Europol, o terrorismo político de extrema-direita havia aumentado 250% nos últimos cinco anos – e, entre 2002 e 2019, o Ocidente contabilizou 332 ataques terroristas de extrema-direita, que resultaram em 286 mortes, 49 desses ataques tendo ocorrido apenas em 2019. Ainda, de acordo com dados compilados pelo relatório Global Index for Terrorism 2020, 82% das mortes por terrorismo no Ocidente foram perpetrados por grupos ou pessoas desta tendência ideológica.

M. Helena Cabral, Carcavelos

Absolutismo democrático

Há uma familiaridade entre um governo de maioria absoluta e uma ditadura: ambos aplicam as políticas executivas que querem, grosso modo, sem que em nenhuma delas (no caso da democracia, com algumas excepções) seja impedida a sua aplicação. Neste contexto, o primeiro, ainda que preste contas durante o mandato, fá-lo como pró-forma; o segundo, verdadeiramente, não tem de prestar contas, nem é escrutinado. A pior das circunstâncias em que o excesso de poder acontece numa democracia com maioria absoluta são as comissões parlamentares de inquérito. Esta condição deveria ser ajustada, pois, de contrário, não haverá garantias de imparcialidade (como aconteceu claramente na da TAP) em relação ao partido que esteja a governar. Com efeito, deveria haver um mecanismo em que tais enviesamentos se anulassem.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Classificação de filmes

A classificação do filme Oppenheimer como “Mau” e “Medíocre” dá que pensar. Não me refiro à personalidade, nem ao posicionamento político/ideológico dos classificadores, que até podem não gostar das referências aí feitas à participação financeira para a Guerra Civil espanhola contra o avanço franquista ou mesmo ao ideal comunista, pese embora ainda não alcançado na sua generosidade. O que espanta é a classificação não corresponder à objetividade que o filme procura alcançar, particularmente numa altura em que a Europa está a braços com uma guerra em que paira o perigo nuclear, com o perigo de destruição da humanidade – ideia-base que o filme procura transmitir e que nos preocupa, cabendo aos fazedores de opinião a responsabilidade de serem realistas, objetivos e atuais.

António Bernardo Colaço, Lisboa