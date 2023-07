Frankfurt, a cidade do dinheiro, também tem amor e festa

O que é que lhe vem à cabeça quando pensa em Frankfurt? Um aeroporto – dos maiores da Europa –, prédios espelhados repletos de escritórios ligados à alta finança e talvez salsichas. Mas a capital financeira da Alemanha é muito mais do que isso, como atesta a Alexandra Prado Coelho, que por lá cumpriu um roteiro nada convencional.

A partir do bairro Bahnhofsviertel, o famoso red light district de Frankfurt, olhou para a cidade de uma perspectiva diferente. E hoje conta-nos histórias de soldados americanos, bordéis e festas techno e abre-nos a porta do La Fleur, um restaurante com duas estrelas Michelin que serve um menu vegano num ex-clube jugoslavo subterrâneo.

"Esta é uma cidade com várias camadas, que nem sempre se percebem à primeira vista – e nunca se sabe se, de forma totalmente inesperada, não acabamos o dia numa festa à beira-rio onde alguém nos convida para um passeio de lancha e, de repente, avançamos pelo Main dentro, de cabelo ao vento e copo de vinho na mão."

Bom fim-de-semana e boas fugas!