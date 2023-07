Trump ao ataque em encontro com rivais republicanos na corrida à presidência

Os principais rivais para a corrida à nomeação republicana para a candidatura presidencial, Donald Trump e Ron DeSantis, estiveram juntos num evento no Iowa que juntou os mais importantes candidatos, com a excepção apenas de Chris Christie, antigo governador de Nova Jérsia.

No Lincoln Day Dinner, em Des Moines, na sexta-feira à noite, dos 13 rivais de Donald Trump que estiveram presentes, quase nenhum mencionou Donald Trump nas suas intervenções, segundo o diário norte-americano The New York Times.

E mesmo depois de novas acusações na justiça contra Trump na véspera, foi o ex-Presidente a atacar o seu principal rival, Ron DeSantis, e não o contrário, sublinha a agência Reuters. “Não arrisquem com DeSantis”, disse Trump no encontro que juntou 13 republicanos que estão na corrida à nomeação perante 1200 pessoas.

Cada candidato tinha dez minutos para discursar perante a audiência. Quando DeSantis falou, sem nunca mencionar Trump, foi aplaudido. Mas quando Trump o criticou e troçou dele, a audiência riu e aplaudiu.

DeSantis era visto como a principal ameaça para a candidatura de Trump, no entanto, a sua campanha tem vindo a perder força.

O único candidato que criticou Trump foi o antigo congressista do Texas Will Hurd, que, diz o New York Times, está tão em baixo na lista de potenciais candidatos que nem sequer está a tentar ir ao debate entre os candidatos republicanos no próximo mês. “Donald Trump está a concorrer para não ir para a prisão”, declarou. Foi apupado pela audiência.

Este foi, conclui o jornal americano, mais um sinal da influência de Trump sobre os eleitores republicanos, apesar de ter perdido as eleições em 2020, apesar das dificuldades do partido nas eleições intercalares de 2022 e mesmo apesar das acusações criminais que enfrenta.

Na quinta-feira, Trump foi acusado de novos crimes no caso dos documentos secretos levados da Casa Branca para a sua residência privada de Mar-a-Lago, na Florida. De acordo com documentos judiciais, Trump é acusado de mais um crime de posse ilegítima de documentação confidencial e de dois crimes de obstrução de justiça.

O que é novo na acusação do procurador especial que lidera as investigações, Jack Smith, é que Trump terá instruído um segurança pessoal já conhecido no processo, Waltine Nauta, e um funcionário de Mar-a-Lago até agora desconhecido do grande público, Carlos de Oliveira, a pressionarem um terceiro elemento a apagar, do servidor onde estavam guardadas, as imagens exigidas por um “grande júri”.

O terceiro elemento está relacionado com um técnico de informática identificado pelos media norte-americanos como Yuscil Taveras, que se terá recusado a colaborar na destruição de provas e é tido como uma das principais testemunhas no processo.