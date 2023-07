FC Porto apresenta-se no Dragão com empate

Portistas empatam (1-1) com o Rayo Vallecano no último particular antes da Supertaça graças a um golo no último minuto de Namaso. Nico González foi apresentado, mas não jogou.

O novo FC Porto parece-se muito com o velho FC Porto. Foi assim que se apresentou neste sábado, no Dragão, frente aos seus adeptos, com um “onze” feito só de jogadores da época passada, e em que só conseguiu um empate (1-1) frente ao Rayo Vallecano, naquele que foi o último jogo programado na pré-época do “dragão” antes do arranque oficial da temporada a 9 de Agosto, em Aveiro, com o Benfica, para a disputa da Supertaça.

A maior novidade deste primeiro dia de futebol no Estádio do Dragão em 2023-24 acabaria por acontecer longe do relvado, com a oficialização de Nico González como reforço para as próximas cinco épocas. Mas o médio espanhol de 21 anos acabaria por não descer ao relvado, ficando na bancada a ver os seus companheiros defrontarem o 11.º classificado da Liga espanhola na época passada.

Neste oitavo jogo de pré-época, e já com a Supertaça à porta, Sérgio Conceição lançou uma equipa que será bastante aproximada daquele que será o seu “onze” base, com a excepção do guarda-redes – Diogo Costa não estava disponível, avançou Cláudio Ramos para a baliza. Na defesa, também uma adaptação que é habitual (Pepê na direita, em vez de João Mário), mas o resto do quarteto defensivo é o habitual (Pepe, Marcano e Zaidu).

Talvez o meio-campo seja o sector com mais dúvidas, tendo em conta a chegada recente de Nico mais a possibilidade de outro reforço, mas os quatro do meio devem ser aqueles que, de momento, dão mais garantias: Eustáquio e Grujic, em posição mais central, Galeno e Otávio mais vocacionados para o ataque. E na frente, o inamovível Taremi, desta vez com a companhia de Martínez, dada a indisponibilidade recorrente de Evanilson.

Positivo/Negativo Positivo Wenderson Galeno Dos que jogaram de início, o extremo brasileiro foi sempre o mais perigoso, com várias investidas cheias de intenção no ataque.

Positivo Romário Baró Jogou pouco mais de dez minutos, mas voltou a mostrar que merece ter uma oportunidade no FC Porto. Excelente o cruzamento que resultou no golo do empate.

Positivo Dimitrievski O guarda-redes macedónio do Rayo Vallecano foi a principal figura da sua equipa, com uma série de boas defesas, incluindo num penálti. Negativo Mehdi Taremi O iraniano ainda não está no ponto, ele que habitualmente é uma referência no ataque portista, nos golos e na distribuição. Esteve discreto nos dois capítulos e nem de penálti conseguiu marcar – o remate foi denunciado e o guardião do Rayo chegou facilmente à bola.

Frente a um adversário que tinha alguns “velhos” conhecidos – Radamel Falcao, ex-avançado dos portistas, começou no banco, Bebé, antigo avançado do Manchester United e Benfica foi titular –, o FC Porto teve sempre sinal mais, mas sentiu sempre grandes dificuldades em furar a última linha defensiva da equipa de Vallecas. Na primeira parte, só com remates de fora da área é que a formação portista criou perigo, aos 20’, num remate cruzado de Eustáquio após um belo passe atrasado de Galeno, e aos 38’ com um tiro de Pepê a que Dimitrievski respondeu com uma bela defesa.

Conceição manteve o mesmo “onze” no início da segunda parte – só aos 67’ é que começou a mexer na equipa. Antes disso, o FC Porto teve a sua melhor oportunidade de todo o jogo. Zaidu avançou pela esquerda e acabou derrubado por Palazón dentrou da área. Penálti para os “dragões”, mas Taremi, na conversão do castigo atirou fraco e denunciado para a defesa do guardião macedónio do Rayo.

Fran Navarro, o único reforço disponível para o jogo, ainda teve pouco mais de 20 minutos em campo, sem grande impacto. E foi o visitante a marcar praticamente na única vez que se aproximou da baliza portista. Aos 81’, Álvaro Garcia, um dos melhores desta equipa, recebeu a bola na grande área e, de ângulo difícil, fez o golo. As segundas escolhas de Conceição bem tentaram minimizar o estrago, e conseguiram-no: no último minuto da compensação, Danny Namaso fez o empate, com um belo cabeceamento após cruzamento de Romário Baró.