A consagração da ideia de pureza

Sim, se há um atributo que nasceu e se acentuou com o passar do tempo nos tintos do Monte Xisto, é a ideia de pureza. Este Quinta do Monte Xisto 2020 é um dos grandes tintos do grande vale. E do país.

As palavras usadas como descritores da alma dos vinhos padecem sempre do perigo da subjectividade. O que para um apreciador é harmonioso pode ser para outro desnivelado, o que alguém sente como ácido pode ser para outro temperado, o que um provador considera como uma “nota química” que dá complexidade pode ser para outro um defeito que destrói a fruta ou o aroma de garrafa. É por isso que, quando se utilizam descritores como o do título desta crónica (“pureza”), convém ter o cuidado de sublinhar que o lado mais maravilhoso da paixão pelo vinho é exactamente a sua capacidade de nos impressionar de formas diferentes.

Mas, sim, se há um atributo que nasceu (a primeira edição é de 2011) e se acentuou com o passar do tempo nos tintos do Monte Xisto, é a ideia de pureza. Nos aromas florais que denunciam a presença da Touriga Nacional, nas notas de bosque que nos fazem viajar pelo Douro, na delícia da fruta da zona mais quente do vale, o que os Monte Xisto nos trazem é a sensação de que a genialidade da intervenção humana nos vinhos se mede pela sua capacidade de transpor sem máculas a natureza – o terroir.

Ano após ano, os Monte Xisto aperfeiçoam essa capacidade de transposição. No saudável choque entre um enólogo da escola produtivista como João Nicolau de Almeida e a vocação mais biológica e biodinâmica dos seus filhos Mateus e João, venceram os mais novos. A vinha de dez hectares é apenas um elemento natural de uma quinta com 40. O que o vinho nos dá é mais do que a fruta original: é também o ecossistema. O Monte Xisto não é, felizmente, o único produtor empenhado nesta filosofia, mas está certamente entre os que mais lhe obedecem.

Não admira, por isso, que, num vinho feito pelas escolhas na vinha biológica e sujeito a estágio em pipas e tonéis, o ano conte. E se 2020 não é 2019 (o Monte Xisto desse ano é simplesmente um monumento), esta edição não deixa de ser magnífica. Pelos aromas de fruta e bosque, pela textura que expõe a suavidade de taninos finos, pela elegância que justifica reflexão, pela delícia que convida a revolver o vinho na boca ou pelo rasto longo e puro que deixa, o Monte Xisto é sem dúvida um dos grandes tintos do grande vale e, por consequência, do país.