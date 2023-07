Como vai estar o tempo nos dias de Jornada Mundial da Juventude?

De 1 a 6 de Agosto, em Lisboa, as temperaturas deverão aumentar até ultrapassarem os 30 graus na segunda metade da JMJ. Nesse período, o IPMA alerta para “dias com índice ultravioleta muito alto”.

Durante a Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de Agosto, o milhão de pessoas que vai deslocar-se a Lisboa para celebrar a vinda do Papa a Portugal, deverá ser recebido por dias de céu limpo, sol intenso e temperaturas que podem chegar a ultrapassar os 30 graus Celsius.

O início do evento, porém, promete temperaturas mais moderadas. De 1 a 3 de Agosto, explica o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros não devem chegar a atingir os 30 graus e esperam-se temperaturas mínimas abaixo dos 20. As manhãs contarão com alguma nebulosidade que deverá desaparecer durante o período da tarde.

O vento, continua o meteorologista, deverá começar a soprar com alguma intensidade já a partir de domingo (30 de Julho) e manter-se até ao dia 3.

Na segunda metade da JMJ, são esperados dias mais quentes e solarengos. As máximas vão ultrapassar os 30 graus, registando-se uma “probabilidade residual” de chegarem a ser superiores a 35. No entanto, ressalva o meteorologista do IPMA, as previsões podem alterar-se à medida que nos aproximarmos do evento.

Nestes dias, espera-se que a nebulosidade desapareça e que o vento sopre mais fraco. Sem a nebulosidade matinal, alerta Bruno Café, “vão ser dias com índice ultravioleta muito elevado”. Portanto, não é de dispensar o protector solar, os chapéus e os óculos de sol.

No resto do país, e mais longe do epicentro das Jornadas, o vento começa a tornar-se mais forte a partir de domingo, dia 30, no Litoral Oeste e nas terras altas. A nebulosidade matinal vai ser constante no território Litoral Oeste a partir de dia 2, quarta-feira, e os termómetros devem subir nos primeiros dias de Agosto por todo o território, sendo esperado mais calor no Interior da região Sul.