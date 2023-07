Ministro da Educação recebe sindicatos, mas não revela as alterações ao diploma de progressão nas carreiras

Não consta da ordem de trabalhos da reunião negocial desta sexta-feira entre Ministério da Educação e sindicatos, mas é um dos temas quentes da semana e que mais tem mobilizado os professores: a recuperação integral do tempo de serviço. Esta semana, o Presidente da República vetou o diploma referente à progressão nas carreiras dos professores, defendendo ser determinante "assegurar a ideia" de que não se encerra definitivamente o processo de recuperação do tempo em que as carreiras docentes estiveram congeladas.

Entretanto, o Governo diz ter revisto o diploma — ainda que sem atender a todos os pedidos de Marcelo Rebelo de Sousa —, e reenviado para Belém. No entanto, as primeiras organizações sindicais reunidas esta sexta-feira com a tutela, a Federação Nacional de Educação (FNE) e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) dizem não ter recebido qualquer informação sobre as alterações feitas ao diploma.

“O senhor ministro da Educação reservou-se àquilo que foi dado a conhecer pela Presidência do Conselho de Ministros e não avançou mais do que aquilo que é agora a relação entre os dois palácios. Não nos foi dito nada mais do que isso”, disse Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE à saída da reunião.

O sindicalista garante ainda que a FNE não irá “desistir de ser envolvida neste processo por forma a garantir que os seis anos, seis meses e 23 dias, para além das outras matérias, possam ser resolvidas o mais rapidamente possível”.

"Não nos foi dito que o que foi dito é rigorosamente o mesmo, mas não nos foi dito que há alguma coisa de diferente. A ideia com que ficámos é que é uma alteração que não fechará nada, mas também não abre coisa nenhuma", disse, por sua vez, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, à saída da reunião.

O que sairá de São Bento e de Belém poderá depois levar à "convocação de um processo negocial relativo ao tempo de serviço", notou Mário Nogueira. Na quarta-feira, após o veto ao diploma pelo Presidente da República, o PÚBLICO questionou o Ministério da Educação se irá voltar a negociar esta matéria com as organizações sindicais, mas não obteve resposta.

À entrada para a reunião, a expectativa da Fenprof era de que o ministro da Educação revelasse as alterações feitas ao diploma, sobretudo após o silêncio da tutela nos últimos dias.

“Tivemos uma negociação colectiva, que não chegou a acordo. Agora, o Governo altera o resultado da negociação e isso deverá ser dado a conhecer aos sindicatos”, disse Mário Nogueira.

A Fenprof queria saber se foi dada resposta aos pontos que Marcelo Rebelo de Sousa mais chamou à atenção: “Queremos saber se foi ou não ultrapassada a discriminação entre os professores do continente e os das regiões autónomas. Essa discriminação só se supera com a contagem do tempo de serviço que esteve congelado”, frisou o sindicalista.

“Se o que foi enviado ao senhor Presidente da República foi apenas uma frase para disfarçar e não tem, de facto, consequência, o senhor Presidente não irá promulgar só por isso”, disse ainda Mário Nogueira. “Se o que o Governo for apenas, digamos, uma conversa frouxa, que não resolve este problema e que não tem em conta aquilo que o senhor Presidente escreveu, estamos convencidos que [o diploma] não irá ser promulgado. Senão as pessoas eram quase levadas a concluir que o senhor Presidente tinha dado dois tiros de pólvora seca”, acrescentou ainda Mário Nogueira.

A proposta dos sindicatos é que a recuperação integral do tempo de serviços seja feita de forma faseada até ao final da legislatura, o que não tem sido acolhido pelo Governo.

Caso as reivindicações dos sindicatos nesta matéria continuem a não ser acolhidas pela tutela, estes têm já previstas greves no arranque do novo ano lectivo.

Segundo as contas da FNE, na próxima década, 30, 40 mil professores sairão do sistema. “São estes que ficaram impedidos de recuperar esse tempo. Aquilo que temos de fazer é que esse tempo seja inteiramente contabilizado”, disse Pedro Barreiros. Caso contrário, mais de 50% de 130 mil professores não passarão do oitavo escalão, que passa a ser “o topo da carreira”. “Isso nunca poderemos aceitar”, notou.