Marcelo e os professores

Acaba de ser conhecida a decisão do Presidente Marcelo de vetar o diploma do Governo referente à carreira dos professores. Quanto ao conteúdo do diploma vetado, pouco é dito. Será que o Presidente apoia as reivindicações dos professores? Até que ponto? Mas alguns dos argumentos a favor do veto são algo estranhos e porventura problemáticos.

A justificação que “aponta a frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente o processo”, e não havendo quaisquer balizas, apenas permite aos professores concluírem que, até que todas as suas reivindicações estejam totalmente satisfeitas, o melhor será manterem as suas formas de luta para evitarem a referida “frustração”.

Naturalmente, as mesmas razões de insatisfação sobre carreiras e o seu anterior congelamento serão comuns a outros funcionários públicos. Aliás, penso que profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares de diagnóstico), representantes da autoridade (polícias, militares) e outros não estarão muito de acordo com a avaliação feita de que “não há nem pode haver comparação entre o estatuto dos professores, tal como o dos profissionais de saúde, e o de outras carreiras, mesmo especiais”, nem se sentirão muito satisfeitos com esta subalternidade. Mas se protestarem suficientemente, talvez venham a ser apoiados para se evitar a “frustração da esperança”.

Finalmente, como classificar o argumento de que existe “uma disparidade de tratamento entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira”? Possivelmente, sugere uma recomendação a uma futura atuação dos sindicatos: obtenham um “bom” acordo com um governo regional (por exemplo, repor o subsídio de férias que foi retirado no tempo da troika) e desta forma garantir que esse acordo é estendido a todo o país, de forma a evitar-se a tal “disparidade de tratamento”.

Enfim, se a decisão é fonte de alguma perplexidade, ela não será totalmente surpreendente. Poderá ser argumentado que o Presidente convive mal com a impopularidade (o que é compreensível) e, no caso concreto, a aceitação do projeto de lei do Governo iria deixá-lo bastante exposto ao ruidoso coro dos sindicatos dos professores e, eventualmente, de alguma imprensa. Mas não estará o Presidente a apelar a que diferentes corpos da função pública se rebelem e aumentem as suas reivindicações até que obtenham um bom acordo que elimine as suas “frustrações”?

Pedro Barahona, professor aposentado

O “mau nome” da democracia

Quem dele fala é Maria João Marques (M.J.M.) na crónica O PSOE quer sequestrar a democracia, no PÚBLICO do dia 26, provavelmente porque entende que os socialistas espanhóis não deverão ser Governo, a menos que servindo de “muleta” (in)útil ao PP, este, sim, ungido como partido mais votado.

Podemos compreender a frustração da cronista, mas a verdade é que, nestas coisas da democracia, que não se deixa atingir sem mais nem menos pelo “mau nome”, o que conta mesmo são as “contas de mercearia” que calculam o número dos deputados para formação de maiorias. Talvez M.J.M. ansiasse por um bónus de deputados à maneira grega, isto, sim, ao arrepio da democraticidade.

Em minha opinião, M.J.M. incorre num erro que a muitos convém “martelar” à exaustão, o de que os extremos partidários são iguais, situem-se à direita ou à esquerda. Vale a pena “contramartelar” a ideia de que, em Portugal, a extrema-direita é percebida como uma ameaça à democracia, e que a extrema-esquerda “não mete medo a ninguém”. É o que sugerem as conclusões de um estudo realizado em Junho por dois centros de investigação da Universidade Católica.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Diogo Ribeiro é de Portugal

Diogo Ribeiro está de parabéns. É o primeiro português a ser medalhado na modalidade de natação em campeonatos do mundo. Afinal, o Diogo faz jus aos navegadores portugueses. Foi no reino das águas que valentes portugueses deram novos mundos ao mundo. Desporto não é só “a redondinha”. Não branqueando os episódios atentatórios da dignidade humana que aconteceram nos descobrimentos, urge destacar Portugal como país líder e visionário. O Diogo honrou a memória do infante D. Henrique. Ao sagrar-se vice-campeão do mundo nos 50 metros mariposa, coloca a natação na ordem do dia. Neste momento de glória, Diogo não é do Benfica. Diogo é de Portugal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim