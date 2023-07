Grandes vinhos, prestígio, poder e corrupção

Lembram-se do Dorado, um Alvarinho de excelência produzido em Melgaço? Com a colheita de 2005 foi até considerado um dos melhores vinhos do mundo, integrando o Top 100 da influente revista americana Wine & Spirits. Nessa década inaugural deste milénio a marca Dorado foi mesmo uma das que ajudou a consolidar o prestígio dos vinhos de Monção e Melgaço, mas acabou entretanto por desaparecer do radar.