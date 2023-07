Despedidas

Esta sexta-feira os amigos despediram-se do poeta, escritor e crítico literário Eduardo Pitta (1949- 2023) numa cerimónia no Palácio Foz. Foi ouvida a canção Rapaz a Arder, um poema de Eduardo Pitta cantada e musicada pelos Naifa. Podem ouvi-la aqui.

Desde 2011, era crítico literário na revista Sábado. Mas foi colaborador do PÚBLICO (escreveu no suplemento Mil Folhas e no Ípsilon, desde 2004 até 2011). Os seus textos de crítica literária publicados no PÚBLICO estão disponíveis neste link.

Aconselho a visita ao site que o Eduardo foi mantendo ao longo dos anos. Muitos se lembrarão também do seu blogue Da Literatura. E quem passar pelo mural da artista Vanessa Teodoro, na Rua Flores de Lima, em Alvalade, em Lisboa, saiba que foi inspirado no primeiro poema da obra Amuletos:

"A vida é uma ferida?

O coração lateja?

O sangue é uma parede cega?

E se tudo, de repente?"

Eduardo Pitta

No Ípsilon desta sexta-feira temos uma entrevista ao escritor norte-americano Don Winslow, a propósito do seu mais recente livro Cidade de Sonhos (ed. HarperCollins). A jornalista Clara Barata falou com o escritor que lhe contou aquilo que está disposto a fazer para travar a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Contra toda a Esperança, o livro de memórias de Nadejda Mandelstam, foi publicado pela Imprensa da Universidade de Lisboa. A jornalista Isabel Lucas escreve sobre esta obra da mulher de um poeta condenado. Tratava-se do poeta Ossip Mandelstam, que um dia afirmou que apenas na Rússia os poemas tinham a importância suficiente para fuzilar pessoas. Nadejda decorou toda a obra do marido, destruída pela polícia do regime soviético, para a salvar. O artigo pode ser lido aqui.

Nas livrarias nesta semana

NÃO-FICÇÃO

O Mar e a Civilização - Uma história marítima do Mundo

Autoria: Lincoln Paine

Tradução: Miguel Mata

Editora: Edições 70

926 págs., 39.90€

Nas livrarias a 27 de Julho

Esta obra do historiador marítimo norte-americano, que inclui várias passagens sobre os Descobrimentos portugueses, ganhou o Prémio Literário do Maine para não-ficção e o Prémio Marítimo Mountbatten da Maritime Foundation (Reino Unido), e foi seleccionada para as listas de melhores livros do ano na Choice, Booklist e no Telegraph. "Com uma profundidade de tirar o fôlego, Lincoln Paine revela como as pessoas entraram em contacto pela primeira vez umas com as outras através dos oceanos e dos rios, dos lagos e dos riachos, e como bens, línguas, religiões e culturas inteiras se espalharam através dos cursos de água, aproximando povos e civilizações", revela a editora.

MEMÓRIAS

O que Faltava Contar

Autoria; José Jorge Letria

Editora: Guerra & Paz

128 págs., 14,00€

Nas livrarias a 25 de Julho

"As suas origens no concelho de Cascais, a morte do pai, as lembranças da avó, as histórias de infância e os animais de estimação (...). Tudo cabe nestes retratos imperfeitos de uma infância que permanece eterna", escreve a editora sobre este livro do cantor político e lutador antifascista, escritor, jornalista e criador cultural e actual presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. "Era preciso que alguém contasse as histórias de Saramago nos tempos do Diário de Notícias, dos poemas trocados com Zeca Afonso no período do cárcere, dos canivetes e das estatuetas de Sousa Martins que Luiz Pacheco vendia", acrescenta a editora, lembrando que José Afonso lhe dedicou o poema de intervenção Ao Zé Letria que também sofre de azia quando estava preso em Caxias.

POESIA

Emoção Artificial

Autoria: Jorge Gomes Miranda

Edição: Gradiva

168 págs.; 16,50 €

(já nas livrarias)

Depois de Nova Identidade (Tinta-da-China, 2021), que veio pôr termo a um silêncio de mais de uma década, e de A Última Pedra (Assírio & Alvim, 2022), este é o novo e surpreendente livro do poeta Jorge Gomes Miranda (Porto, 1965). De robots e algoritmos trata, pelo menos à superfície aparente das palavras, esta poesia: "Perante a traição / o algoritmo / não se permite / a prostração / ou o penso rápido / do ressentimento. // Antes se reergue […] // e da escassa farinha / faz um pão / que reparte // enquanto as velhas / ideologias / enferrujam, / a um canto." M.S.

Encontro de Leituras

O convidado do Encontro de Leituras de Agosto é o jornalista, escritor e biógrafo brasileiro Ruy Castro. O livro que estará em discussão no clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo é A Vida Por Escrito - Ciência e Arte da Biografia (ed. Tinta-da-China). A sessão do Encontro de Leituras é aberta a todos os que queiram participar. Quem quiser receber informações pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

E quem quiser saber mais sobre este livro pode ler a entrevista que o jornalista Nuno Pacheco fez a Ruy Castro a propósito desta obra: Ruy Castro: "A minha biografia? Só por cima do meu cadáver"

Até para a semana.