Os portugueses que criam arte com inteligência artificial. Entrevistas com Laura Citarella e Anohni

Em Criação de Adão, pintado por Michelangelo, por volta de 1510, no tecto da Capela Sistina, Deus cria o primeiro ser humano. Chegados a 2023, podíamos imaginar um quadro alternativo: o ser humano cria uma máquina criadora.

A ilustração de Cláudio Silva, que está na capa desta edição do Ípsilon, lança as perguntas das páginas seguintes. Que papel queremos dar à inteligência artificial na criação artística? Que arte é esta em que o humano perde – aparentemente – o controlo? Que efeitos terá nos empregos do sector cultural? E na noção de autoria, quando a IA sorve de milhares e milhares de obras já produzidas para gerar algo?

Mariana Duarte foi saber como é que os artistas portugueses estão a trabalhar com a IA. Leonel Moura, Gabriel Abrantes, Carincur, Odete e Joana Pestana fazem-no. As máquinas apontam-lhes caminhos. Das artes visuais à música, do cinema à performance, a IA ganha força nas artes.

"O meio [cultural] acha que a tecnologia é uma coisa do capitalismo e da ciência, e os artistas é que são os humanistas. Um disparate profundo: não há coisa mais humanista do que a tecnologia, desde a Idade da Pedra", diz Leonel Moura.

Neste dossiê, Daniel Dias procura mais respostas. A perguntas como esta: as obras geradas por IA são criações ou imitações que violam direitos de autor? O debate está em curso, na União Europeia e nos Estados Unidos.

A mulher de um poeta condenado decorou toda a obra do marido. O poeta morreu e a obra pode viver. A mulher chama-se Nadejda Mandelstam (1899-1980) e o livro que escreveu, Contra toda a Esperança, "é obrigatório", escreve Isabel Lucas. Ossip Mandelstam, o marido de Nadejda, foi um crítico da ditadura comunista, passando vários anos exilado.

António Serginho e Sara Yasmine conheceram-se numa jam no Centro Comercial Stop – hoje, partilham os Retimbrar, que trabalham a tradição portuguesa. Os metaleiros Cobrafuma nasceram dos encontros nos corredores e nas salas de ensaio do Stop. Miguel Ramos, membro dos Retimbrar e colaborador de projectos como Supernada, Mesa ou Torto, "dificilmente" seria "músico se não fosse o Stop". A possibilidade de encerramento de salas de ensaio pôs o espaço do Porto no topo dos noticiários e mostrou a vitalidade de uma comunidade criativa. Pedro Manuel Magalhães e Teresa Miranda foram conhecer histórias deste "viveiro" de músicos.

É refrescante ouvir Anohni nestes tempos de polarização e trincheiras. Radical? Sim. Terna? Sempre. "Uma das ideias e temas fulcrais deste novo álbum é que um certo grau de ternura e capacidade de nos perdoarmos a nós próprios é necessário para nos prepararmos para – e sermos capazes de imaginar – qualquer tipo de mudança", disse a artista a Luís Filipe Rodrigues. O disco chama-se My Back Was a Bridge for You to Cross e bebe da folk e da soul para sarar feridas.

Laura Citarella queria que o espectador se sentisse absorvido por Trenque Lauquen (muito apreciado pelos críticos de cinema do Ípsilon) como se estivesse mergulhado num romance durante uma tarde inteira. "O cinema já não precisa de afirmar constantemente o que o afasta da literatura ou do teatro", diz a realizadora argentina na conversa com Luís Miguel Oliveira.

Há mais neste Ípsilon: Don Winslow, o romancista que virou activista anti-Trump; o cartaz do Jazz em Agosto (e uma conversa com os Natural Information Society); os filmes A Viagem de Papa Francisco e Mansão Assombrada; e não só.

Boas leituras!

