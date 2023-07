No Mundial, Portugal tem que deixar o mundo em choque

Derrotar as actuais bicampeãs mundiais e impor-lhes a primeira derrota após 11 jogos consecutivos sem saberem o que isso é, é o que as portuguesas terão que fazer para seguirem em frente no Mundial feminino de futebol (há ainda a improvável hipótese de Portugal se apurar com um empate, desde que o Vietname derrotasse os Países Baixos). A partida com os EUA é na terça-feira, às 8h, e se o triunfo nacional acontecer, o mundo ficará boquiaberto.

No futebol praticado por homens, os principais emblemas nacionais ultimam os últimos detalhes para a estreia oficial. Neste sábado, o FC Porto disputa mais um jogo particular (19h) com o Rayo Vallecano, enquanto o Sp. Braga recebe o Nice (19h) no jogo de apresentação aos sócios.

No dia seguinte, será a vez de o Sporting receber o Villarreal no troféu Cinco Violinos (20h), enquanto o Benfica vai até aos Países Baixos onde defronta o Feyenoord (15h de Lisboa).

Na próxima semana, será o Vitória de Guimarães a entrar em campo, mas já a sério. Depois de ter vencido o Celje por 4-3 na Eslovénia, os vitorianos vão tentar confirmar, na quinta-feira, a sua superioridade e passar à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Já este fim-de-semana disputa-se a segunda fase da Taça da Liga. Encontra aqui o calendário completo e o horário das transmissões televisivas.

Na natação, o domingo marca o encerramento dos Mundiais, que decorreram em Fukuoka, no Japão, e onde Diogo Ribeiro fez história, ao conquistar a primeira medalha de sempre para Portugal na competição – prata nos 50m mariposa.

Por fim, nas quatro rodas, a Bélgica acolhe mais um Grande Prémio de Fórmula 1 neste fim-de-semana, onde se prevê a continuidade da hegemonia de Max Verstappen e da Red Bull. Já na Finlândia, quinta-feira, arranca a nona prova do Mundial de ralis.

