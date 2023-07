Fadista Helena Sarmento estreia Partida com videoclipe gravado nas caves Niepoort

Em 2022, por altura dos 48 anos do 25 de Abril, Helena Sarmento lançou em EP Liberdade, Liberdade, projecto onde dava voz a canções de José Afonso, Adriano Correia de Oliveira e Amália Rodrigues, por onde passavam poemas de Jorge de Sena, Manuel Alegre e David Mourão-Ferreira. Agora, passado pouco mais de um ano, regressa aos originais com um tema de sua autoria, Partida, com música de um fado tradicional de Alfredo Marceneiro. Registou-o nos Estúdios Rangel, com gravação, mistura e masterização de Carlos Fuchs e o videoclipe, com realização de Marco Oliveira, teve por palco e cenário as caves de vinho do Porto de Dirk Nieeport, seu patrocinador nesta aventura. Com Helena Sarmento (voz), participaram nas gravações e no videoclipe quatro músicos: Samuel Cabral e Miguel Amaral, na guitarra portuguesa; João Moutinho, na viola de fado; e Filipe Teixeira, no baixo acústico.

Nascida em Lamego, em 23 de Agosto de 1981, Helena Sarmento mudou-se em 2004 para o Porto, onde vive e trabalha como advogada. A sua estreia discográfica deu-se em 2011, com Fado Azul, seguindo-se-lhe Fado dos Dias Assim (2013), Lonjura (2018) e Liberdade, Liberdade (2022). Com Amália e José Afonso por referência, estreou-se nos fados em Lamego, em 2001, mantendo-se ligada à música e ao canto, ainda que pontualmente, até 2009. A partir daí, já formada em advocacia e com escritório próprio, passou a dar à música maior espaço, em gravações e ao vivo. Partida, o fado que agora estreia, começa assim: “Coração que canta e chora/ Não te prendas na demora/ Se não sabes para onde vais/ Já o tempo se levanta/ Se o passado não se alcança/ Não te prendas a esse cais.” Um bom convite para ouvir o resto.