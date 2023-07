Sexta na TV: a vida de Whitney Houston e a amizade entre um anjo e um demónio

CINEMA

Professora Baldas

AXN Movies, 21h10

Depois de ser abandonada pelo seu noivo antes do casamento, a professora Elizabeth Halsey (uma Cameron Diaz deliciosamente mordaz) está decidida a arranjar um novo namorado. A sua missão? Deixar de dar aulas. E é então que conhece Scott Delacorte (Justin Timberlake), um professor do liceu onde lecciona que, para além de solteiro, simpático e bem-parecido, aparenta ter dinheiro suficiente para a satisfazer. Porém, alheio aos planos de Elizabeth, Scott apaixona-se por Amy (Lucy Punch). E Elizabeth talvez tenha o seu parceiro em Russell Gettis (Jason Segel) que não é o tipo de homem que ambiciona. Uma comédia irreverente de Jake Kasdan.

I Wanna Dance with Somebody

TVCine Top, 21h30

Whitney Houston nasceu no seio de uma família de grandes vozes. Era filha da cantora gospel Cissy Houston, afilhada de Aretha Franklin e prima de Dionne Warwick. Em pequena, começou a cantar na igreja baptista, surpreendendo com o seu alcance vocal. Em 1983, Clive Davis, produtor e fundador de editoras como a Arista Records ou a J Records, descobriu-a. Impressionado, assinou com ela o contrato que mudou a vida de ambos. Foi com o filme O Guarda-Costas (1992), onde contracenou com Kevin Costner, que Whitney alcançou fama mundial. A canção I will always love you (um original de Dolly Parton, de 1973), tornou-se o single com maior sucesso de vendas na história do rock. No total, Whitney Houston lançou sete álbuns e três bandas sonoras para filmes. Ganhou sete Grammys, 16 Billboard Music, 22 American Music Awards e dois Emmys. Depois de uma vida recheada de sucessos, morreu em 2012, na véspera da cerimónia dos Grammys. Tinha apenas 48 anos. A história da sua vida é contada neste drama assinado por Kasi Lemmons (Harriet). Com Naomi Ackie a dar corpo e voz a Whitney, no elenco encontram-se também Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

Bliss - Felicidade

RTP2, 22h59

Estreia do filme da realizadora alemã Henrika Kull, que conta a história de Sascha, a veterana do bordel Queens, em Berlim, e de Maria, a recém-chegada rapariga. Entre ambas cresce um amor que rivaliza com tudo o que sentiram antes. Mas os seus próprios demónios e a vida e o medo que possuem vão testar o seu laço.

SÉRIE

Good Omens

Prime Video, streaming

Chega a segunda temporada de Good Omens, uma série baseada no best seller de Terry Pratchett e Neil Gaiman (produtor executivo que se transformou em showrunner, juntamente com Douglas Mackinnon, que realiza os seis episódios), que começa a extrapolar a história original. O ponto fulcral é ainda a amizade entre o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demónio Crowley (David Tennant). De regresso está também o arcanjo Gabriel (Jon Hamm), que chega à livraria pacata de Aziraphale sem nenhuma noção de quem é ou o que ali faz. A resposta a este mistério vai desafiar o Céu e o Inferno e a responsabilidade está nas mãos dos dois amigos improváveis que terão de voltar a dar as mãos e confiar um no outro.

DOCUMENTÁRIOS

Recuperar a Natureza

RTP2, 16h11

Estreia. Documentário que explora as formas como se podem restaurar ecossistemas que ou desapareceram ou estão vias em desaparecimento devido ao impacto da mão humana na destruição do planeta. Esse restauro pode ser feito através de rewilding, uma forma de limitar a actividade humana para que áreas grandes se possam renovar a si mesmas. Viajamos até à Argentina, Brasil, Moçambique e Sibéria para ver exemplos destas práticas que desejam salvar o mundo.

Direito à Ofensa: A Revolução Negra na Comédia

TVCine Edition, 22h

Termina o especial de documentários Bastidores do Espectáculo, desta vez com um filme em duas partes, produzido pelo comediante e actor Kevin Hart. Com realização de Mario Diaz e Jessica Sherif e testemunhos de Hart, Chris Rock, Tiffany Haddish e Dave Chappelle, entre muitos outros, as duas partes têm como foco a forma como a comédia e os comediantes afro-americanos evoluíram ao longo dos anos, sendo o humor usado como ferramenta para denunciar ou aviltar injustiças perpetradas contra a comunidade negra, demonstrando a experiência desta na sociedade norte-americana e a forma como o humor pode levar a mudanças sociais.