Época da razão, época das trevas

Um cronista do New York Times, Kevin Roose, que escreve sobre tecnologia, contou aos leitores que, numa conversa com um chatbot, “este” (pronome que não deveria servir para designar uma técnica e uma linguagem, mas como evitá-lo?) iniciou um flirt com o seu interlocutor e chegou ao limite do engate. Paul B. Preciado, numa crónica no jornal Libération, refere-se a este episódio amoroso e, cordialmente, aponta em Kevin Roose traços de ingenuidade: “Kevin Roose confere a um programa informático mais alteridade do que a necessária e esquece que, quando dirige a fala ao ChatGPT, é consigo mesmo que fala. O ChatGPT é uma máquina de escrever colectiva e impessoal que trabalha com todos os dados historicamente arquivados da linguagem humana. O ChatGPT é a nossa própria história da língua ocidental posta à disposição pelas instituições e pelas empresas, retirada dos nossos computadores e dos nossos telefones, e transformada em mercadoria”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt