Filhote de tigre branco resgatado encontra casa em santuário alemão

Uma rara cria de tigre branco, resgatada de um proprietário privado na República Checa, encontrou esta semana um novo lar num santuário na Alemanha, informou na quinta-feira o grupo de defesa dos animais FOUR PAWS.

O grupo, com a ajuda do Ministério do Ambiente checo, transferiu o tigre, chamado Charlota, para o seu Santuário de Animais Selvagens TIERART na quarta-feira, de um jardim zoológico checo que tinha sido a sua casa temporária depois de as autoridades checas o terem confiscado no ano passado.

As autoridades apreenderam Charlota ao seu proprietário privado depois de este ter publicado fotografias do animal nas redes sociais, o que deu origem a uma investigação. A polícia ainda está a investigar como é que a pessoa obteve o animal raro.

De acordo com a lei checa, os proprietários podem manter um tigre se puderem provar a sua origem legal e a sua aquisição, afirmou a FOUR PAWS. "A jovem tigre-fêmea é um dos milhares de grandes felinos que todos os anos são vítimas do comércio ilegal na Europa", declarou o grupo.