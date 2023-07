Altice: o homem que vê Hernâni Antunes como um pai entregou 130 pastas à justiça

Gil Loureiro geria as sociedades de Hernâni Antunes e ajudava a esconder a identidade do empresário. Primeiro tentou destruir provas, depois arrepiou caminho e entregou documentação.

Álvaro Gil Loureiro, um dos arguidos na Operação Picoas, na qual se investigam crimes de corrupção privada e fraude fiscal em torno de fornecimentos e negócios imobiliários com património que era da Altice, terá sido o homem que foi a Paris comprar um imóvel para compensar Armando Pereira pela alegada colaboração no esquema milionário e quem lhe entregou as respectivas chaves do novo apartamento.